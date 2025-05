La fortuna bacia l’Emilia-Romagna. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 20 maggio, come riporta Agipronews, centrato a Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, un “5” da 16.728,11 euro presso la Tabaccheria Enrico Bassanini in via Dante Alighieri, 21. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 22 maggio, sale a 35,4 milioni di euro.

