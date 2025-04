Rugby – Omnia, i risultati del weekend: l’U14 chiude al 5° posto il Torneo “Memorial Sidiki”

Domenica intensa e ricca di emozioni per i ragazzi dell’U14 Omnia Rugby, protagonisti del 10° Memorial Sidiki, prestigioso torneo giovanile andato in scena a Viadana. In campo 16 squadre suddivise in quattro gironi da quattro: tanto rugby, bel gioco e grande spirito sportivo.

Nel proprio girone, Omnia ha esordito con una bella vittoria contro il Frassinelle, imponendosi grazie a solidità in mischia e buone intuizioni in attacco. Nella seconda partita è arrivato l’unico stop di giornata: l’ASR Milano ha avuto la meglio, ma la squadra ha comunque mostrato carattere e organizzazione.

Nell’ultimo match del girone, contro il Lambro, Omnia è tornata a ruggire, portando a casa un’altra vittoria che ha garantito l’accesso alla finale per il quinto posto. Nel match conclusivo della giornata, i ragazzi di Dameli hanno affrontato Milano Sud, chiudendo il torneo con una prestazione convincente e un’altra vittoria. Quinta posizione conquistata, tanto entusiasmo e indicazioni positive per il gruppo, che continua il proprio percorso di crescita con grinta e passione.

OMNIA RUGBY: Arisi, Maccagni, Pattori (cap), Aspesi, Bozzarelli, Reggi (vcap), Ravilli, Raggi, Botti, Guglielmetti, Bentivoglio, De Carolis, Repetti. Entrati: Valli, Valenti, Costantini, Franchi, Bonfanti. Allenatore: Dameli

Buona prova dell’U16 di Omnia contro i Falchi Lomellina

Bella prestazione in trasferta per Omnia Rugby U16, che nell’amichevole di domenica scorsa contro la solida formazione dei Falchi Lomellina ha mostrato carattere, determinazione e sprazzi di ottimo gioco.

L’inizio è stato tutto di marca Omnia: i ragazzi partono con il piede giusto, gestiscono bene il possesso e, dopo una serie di fasi ben costruite, trovano la prima meta con una bella azione in percussione che spezza la linea difensiva avversaria.

I Falchi, però, non si fanno attendere: sfruttano al meglio la loro abilità nel gioco alla mano e rispondono con una serie di mete corali che mettono in evidenza l’ottima intesa e il lavoro di squadra. La partita resta combattuta fino alla fine, con Omnia che non molla mai e continua a giocare con intensità nonostante il divario nel punteggio. Alla fine, il risultato premia i padroni di casa, ma la prestazione degli ospiti lascia buone sensazioni per questo finale di stagione.

Falchi Lomellina – OMNIA RUGBY 34-5

OMNIA RUGBY: Bianchi, Napoli, Gavardi, Marlieri (cap), D’Antonio, Pradelli, Ferrari (vcap), Gino Grillo, Casu, Pandelli, Rigolli, De Simone, Perini, Caronti, Donati, Andolfi. Allenatore: Bobille

Marcatori Omnia: mt D’antonio