Nuoto – Sedici medaglie per i Master della Vittorino da Feltre a Rapallo

Continua con ottimi risultati la stagione sportiva della squadra Master di nuoto della Vittorino da Feltre, allenata da Cristiano Zappa. Nei giorni scorsi, infatti, la formazione biancorossa si è messa in evidenza anche al Trofeo di Rapallo, in provincia di Genova, conquistando complessivamente sedici medaglie: cinque d’oro, altrettante d’argento e sei di bronzo.

I traguardi della Vittorino

Tripletta d’oro per Luca Fagnoni (M 35), salito sul primo gradino del podio, sempre con ottimi riscontri cronometrici, nelle gare dei 50 dorso (28”,65 il suo tempo), dei 50 rana (33”,99) e in quella dei 200 farfalla (2’39”,58). Due medaglie d’oro, invece, per Maria Teresa Lambri (M 60), vincitrice della prova dei 100 rana (1’59”,13 il suo crono) e di quella dei 200 misti (4’18”,67). Tre medaglie anche per Elena Monti (M 65), che si è infilata al collo gli argenti vinti nei 50 stile libero (1’28”,88) e nei 50 dorso (1’30”,65) e il bronzo conquistato nella gara dei 100 rana (3’26”,27).

Un argento e un bronzo per Daniela Tacchinardi (M 60) che dopo aver conquistato il secondo posto finale nella gara dei 50 stile libero (42”,04), è salita sul terzo gradino del podio nella prova dei 50 dorso (50”,14). Medaglia d’argento anche per Elena Vezzulli (M 65), seconda nell’impegnativa prova degli 800 stile libero con un crono di 17’02”,82, e per Guido Bonatti (M 45), giunto secondo nella gara dei 50 dorso (44”,98) dopo essersi classificato nono nei 50 stile libero (36”,28).

Il ricco medagliere

A completare il ricco medagliere della Vittorino da Feltre hanno contribuito anche Francesco Confalonieri, terzo nei 50 dorso con il tempo di 38”,13 ma anche quarto nei 50 stile libero (29”,29), Lucia Mazzoni (M 55) che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 stile libero (47”,83), Manuele Messeni (M 45) salito sul terzo gradino del podio nei 50 dorso con il tempo di 47”,43 ma anche ottavo nei 50 stile libero (34”,55), e Sandra Mezzadri (M 60), che ha vinto il bronzo nella gara dei 50 stile libero (46”,33).

Da segnalare anche il quarto posto a un soffio dal podio di Nicola Tagliaferri (M 65) negli 800 stile libero (14”,35,69), e le prove di Gianpaolo Repetti (M 55), giunto sesto nei 50 dorso (45”,56) e nono nei 50 stile libero (40”,57).

Sedici medaglie che hanno permesso alla Vittorino da Feltre di conquistare il nono posto finale nella classifica che ha messo in fila le oltre sessanta società partecipanti.