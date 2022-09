Rugby – Prima uscita incoraggiante per i ragazzi di Omnia: triangolare con Milano e Parabiago

Primo importante test domenica scorsa a Milano per OMNIA Rugby che ha affrontato in un triangolare ASR Milano e Parabiago, squadre ben organizzate ed entrambe di buon livello.

I nostri ragazzi in attacco hanno alternato momenti di gran bel rugby a situazioni in cui si sono dimostrati troppo precipitosi non riuscendo di conseguenza a capitalizzare. Un po’ più debole la squadra in difesa, mischia e touche, fasi che sicuramente necessitano di più tempo per poter essere organizzate al meglio e, considerato che sono solo tre le settimane di allenamento alle spalle, è normale che i ragazzi si siano trovati a volte in difficoltà.

Con la palla in mano invece, quando sono le doti individuali ad emergere, hanno creato diverse situazioni decisamente interessanti. Alto il morale negli spogliatoi e quindi complessivamente soddisfatto coach Franchi, consapevole che la squadra ha preso coscienza di essere un ottimo e valido gruppo.

ASR MILANO- OMNIA RUGBY 14-19

PARABIAGO-OMNIA RUGBY 27-12

Ora tutti al lavoro per preparare al meglio l’esordio in campionato (fase di qualificazione al campionato interregionale) previsto per il 25 settembre. I nostri ragazzi saranno attesi dal Rugby Parma F.C. al campo Moletolo 1 della Cittadella del rugby di Parma, fischio d’inizio alle ore 11.00.