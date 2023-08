Rugby, Serie A Elite – Ufficializzato il calendario: i Lyons partono da Rovigo il 7 ottobre

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario della Serie A Elite Maschile 2023/24: Lyons al via nel fine settimana del 7/8 ottobre. Ogni fine settimana vedrà i quattro incontri del turno ripartiti tra il sabato e la domenica, con tutti gli incontri in diretta OTT su DAZN e un incontro per ciascun turno in diretta in chiaro su Rai Sport.

La formula

Inedita la formula, con due gironi di semifinale da tre squadre ciascuno al termine dei diciotto turni di stagione regolare, così come una novità è rappresentata dalla struttura del calendario, sviluppato asimmetricamente tra andata e ritorno, per valorizzare al meglio i match di cartello inseriti in momenti strategici dell’anno.

Ecco allora che il nono e ultimo turno del girone d’andata, in programma tra il 23 e il 24 dicembre, offrirà non solo la riproposizione della Finale 2022/23 con il Derby d’Italia tra Petrarca Rugby e i Campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rovigo, ma sarà interamente dedicato a derby regionali o interregionali, con Valorugby Emilia v Sitav Lyons, Mogliano Veneto v Rangers Vicenza e HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 a completare l’ultima giornata del 2023.

Di contro, l’ultima giornata di ritorno non rispecchierà quella dell’andata, evitando così ogni scontro diretto, sulla base del ranking 2022/23, tra le semifinaliste della passata stagione e tenendo alta l’attenzione in vista dell’avvio dei due gironi di semifinale nel fine settimana del 27/28 aprile: prima, quarta e quinta classificata daranno vita al Girone 1 di semifinale, mentre seconda, terza e sesta si ritroveranno nel Girone 2, con incontri di sola andata tra le componenti di ciascun girone.

Le vincenti dei due Gironi di semifinale si affronteranno per il titolo di Campione d’Italia 2023/24 nel fine settimana del 25/26 maggio, in campo neutro.

Le due squadre classificate all’ottavo e nono posto al termine della stagione regolare retrocederanno nella Serie A Maschile 2024/25.

Il cammino dei Lyons

Sitav Rugby Lyons aprirà la propria stagione facendo visita ai campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rovigo, per poi osservare subito il proprio turno di riposo alla seconda giornata. Alla terza e alla quarta giornata le prime due partite in casa, dove i Leoni ospiteranno la neopromossa Vicenza e il Viadana. Dopo la trasferta presso le Fiamme Oro e la partita in casa con Mogliano, sarà la volta dell’altro derby emiliano con il Rugby Colorno,in trasferta nel primo weekend di dicembre, prima di concludere il girone di andata con la sfide al Petrarca Padova in casa e al Derby Natalizio con il Valorugby Emilia. Poche le asimmetrie nel girone di ritorno, che ripartirà dal giorno dell’Epifania con la sfida al Rovigo in casa e si concluderà, sempre in casa, contro il Colorno il 13/14 aprile.

Di seguito il calendario della Serie A Elite Maschile 2023/24

I giornata – 7/8 ottobre

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970

Mogliano Veneto Rugby v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

II giornata – 14/15 ottobre

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo

Valorugby Emilia Emilia v Petrarca Rugby

Rangers Vicenza v Fiamme Oro Rugby

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby

Riposo: Sitav Rugby Lyons

III giornata – 21/22 ottobre

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Sitav Lyons v Rangers Vicenza

IV giornata – 28/29 ottobre

Rangers Vicenza v Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Rugby Viadana 1970

V giornata – 11/12 novembre

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

HBS Colorno v Rangers Vicenza

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons

VI giornata – 18/19 novembre

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

Petrarca Rugby v HBS Colorno

Rangers Vicenza v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Mogliano Veneto Rugby

VII giornata – 2/3 dicembre

Rangers Vicenza v Femi-CZ Rovigo

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Sitav Lyons

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby

VIII giornata – 9/10 dicembre

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Petrarca Rugby

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Rugby Viadana 1970 v Rangers Vicenza

IX giornata – 23/24 dicembre

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Sitav Lyons

Mogliano Veneto Rugby v Rangers Vicenza

X giornata – 6/7 gennaio

Sitav Lyons v Femi-CZ Rovigo

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

XI giornata – 27/28 gennaio

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno

Petrarca Rugby v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970

Riposo: Sitav Lyons

XII giornata – 10/11 febbraio

Petrarca Rugby v Rangers Vicenza

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto Rugby

Rugby Viadana 1970 v Sitav Lyons

XIII giornata – 17/18 febbraio

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby

HBS Colorno v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v Sitav Lyons

XIV giornata – 2/3 marzo

Mogliano Veneto Rugby v Femi-CZ Rovigo

Rangers Vicenza v HBS Colorno

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Sitav Lyons v Fiamme Oro Rugby

XV giornata – 16/17 marzo

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo

HBS Colorno v Petrarca Rugby

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza

Mogliano Veneto Rugby v Sitav Lyons

XVI giornata – 23/24 marzo

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno

Sitav Lyons v Valorugby Emilia

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby

XVII giornata – 6/7 aprile

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Sitav Lyons

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

Rangers Vicenza v Rugby Viadana 1970

XVIII giornata – 13/14 aprile

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Sitav Lyons v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Playoff

27/28 aprile, 4/5 maggio, 11/12 maggio

Finale

25/26 maggio