Rugby, Serie B – Dopo la sesta vittoria consecutiva, primato in solitaria per il Piacenza

Piacenza Rugby ancora sugli scudi dopo la sesta vittoria consecutiva che vale la testa della classifica in solitaria, avendo il Lecco mancato il punto di bonus nella gara vinta in casa con il Cus Milano. Seguono l’Amatori Capoterra, prossima avversaria dei biancorossi, ed il sorprendente Bergamo che dopo la sconfitta della scorsa settimana al Beltrametti, tra le mura amiche rifila 80 punti (a zero) al Savona.

L’appuntamento è per domenica prossima con i biancorossi in trasferta in terra sarda per incontrare il Capoterra.

Piacenza Rugby – Rugby Rho 33 – 10

PIACENZA: Beghi, Botti, Zampedri, Crotti (14’st Misseroni), Viani, Cisint, Negrello (24’st Fermi), Cornelli, Bilal (20’st Roda), Marazzi, Lekic, Ben Khaled (1’st Bonatti), Rapone (30’st Codazzi), Alberti M. (1’st Baccalini), Alberti A. (20’st Bertelli) All: Grangetto

RHO: Frigerio, Bugli A. (7’st Interdonato), Bugli D., Dudley, Carucci, Ribatti, Cremascoli, Basile, Ricco, Dassi, Migliano (19’st Tolasi), Gattia, Capitaneo (25’st Fazzini), Asperti (10’st Angioni), Sommella (16’st Stoica). All: Forte

Marcatori: 16’ mt Alberti A. tr Negrello (7-0); 20’cp Dudley (7-3); 22’ mt Botti (12-3); secondo tempo: 9’ mt Marazzi tr Negrello (19-3); 23’ mt Basile tr Dudley (19-10); 28’ mt Marazzi tr Fermi (26-10); 42’mt Bonatti tr Fermi (33-10)

Classifica