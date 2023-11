Giornata della Colletta Alimentare 2023 a Piacenza e provincia roccolte 56 tonnellate di alimenti

Giornata della Colletta alimentare 2023 a Piacenza e provincia è tempo di bilancio di questa 27° edizione. Sabato 18 novembre 2023 in 59 supermercati della provincia e con circa 700 volontari sono state raccolte circa 56 tonnellate di alimenti da distribuire sul nostro territorio a oltre 5.070 assistiti, il 20% in più rispetto al 2022 attraverso le 23 Associazioni Caritatevoli accreditate con Banco Alimentare.

Giornata della colletta alimentare 2023 inizia la ridistribuzione

Nelle prossime due settimane le associazioni andranno a ritirare, presso il magazzino di via Pennazzi a Piacenza, gli alimenti da distribuire ai propri assistiti prima delle festività natalizie. La parte rimanente verrà trasportata a Fontevivo (PR) e verrà gestita dal Banco Alimentare per soddisfare le richieste, non solo del nostro territorio, ma anche del resto delle province Emiliane.

Giornata della colletta alimentare 2023 la grande partecipazione dei piacentini

Anche quest’anno il movimento intorno alla giornata è stato commovente; un ringraziamento a tutte le persone che hanno donato, ai tutti quei supermercati che pur di essere presenti hanno volontariamente richiesto di aderire e a tutte le ‘pettorine arancioni’ che hanno donato il proprio tempo per presiedere i vari supermercati: Caritas Diocesana, Ass. Isabella Bresegna, Chiesa Apostolica, Associazione New Hope San Giorgio Piacentino, Chiesa Cristiana Evangelia Assemblee di Dio in Italia, Banco di Solidarietà, Centro di Solidarietà (CDS), Emporio Solidale di Fiorenzuola, Ass. Naz. Alpini, Ass. Naz. Bersaglieri, Ass. Naz. Paracadutisti d’Italia, Ass. Naz. Vigili del fuoco in congedo, Esercito Italiano, Round Table Italia, Lions Club Internationl, CRAL Credit Agricole, Ex Allievi Don Orione di Borgonovo.

I partecipanti per la logistica

Infine, ancora una volta, un ringraziamento particolare va al Consorzio Agrario Terrepadane per aver messo a disposizione il magazzino di 1.200 metri quadri, all’ Associazione Nazionale Alpini per il supporto operativo e la presenza numerosa e costante nei tanti punti vendita, il Polo di Mantenimento Pesante Nord dell’Esercito Italiano e al Distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica Militare fondamentali partner logistici nazionali che hanno messo a disposizione per la nostra provincia mezzi e uomini.

La colletta Continua

La colletta continua! È ancora possibile donare la spesa online su alcune piattaforme dedicate: Amazon dal 18 novembre al 16 dicembre Carrefour dal 19 novembre al 3 dicembre Esselunga dal 20 novembre al 3 dicembre EasyCoop dal 17 novembre al 3 dicembre. Possibile anche la spesa on line sul sito del Banco Alimentare.