Rugby, Serie B – Il Piacenza chiude il campionato a Novara con la quarta vittoria consecutiva

Con questa ultima vittoria, conquistando cinque punti in classifica per la quarta volta consecutiva, si chiude il campionato di serie B 2022-2023 del Piacenza Rugby. Un campionato con alti e bassi, con numerosi infortuni importanti che hanno assottigliato le fila della rosa biancorossa, che però ha visto anche scendere in campo giovani promettenti per il prossimo futuro, tra cui si segnala l’esordio assoluto di Riccardo Nicolucci, per l’occasione schierato all’ala.

Due i momenti toccanti prima dell’inizio della partita: l’ingresso solitario di Mirko Rapone che lascia il rugby giocato dopo vent’anni e il minuto di silenzio osservato dalle squadre a sostegno di Andrea Camminati, icona del rugby piacentino, colpito in settimana da un grave lutto familiare. Ora si guarda al futuro per costruire un team che possa ambire alle posizioni di vertice per il prossimo campionato.

AMATORI NOVARA-PIACENZA RUGBY 7-36

PIACENZA: Beghi (30’st Fusar Poli), Bertorello (33’ Codazzi), Viani (1’st Gomez), Misseroni, Nosotti (1’st Bacciocchi), Sardo (1’st Fermi), Negrello, Torcoletti, Bilal (35’st Nicolucci), Bertelli, Roda, Casali A. (18’st Benkhaled), Rapone, Alberti M., Alberti A. All: Grangetto

Arbitro: Dario Marzetta di Brescia.

Marcatori: 20’ mt Battaglia tr Sacchi (7-0); 24’ mt Misseroni (7-5); 38’ mt Bertelli tr Negrello (7-12); 40’ cp Negrello (7-15); secondo tempo: 8’ mt Gomez tr Negrello (7-22); 21’ mt Beghi tr Negrello (7-29); 34’ mt Bilal tr Negrello (7-36).