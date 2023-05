Rugby, Serie B – Il Piacenza saluta il pubblico del Beltrametti battendo Ivrea – AUDIO

Nella penultima di campionato il Piacenza Rugby di coach Grangetto conquista il quarto successo consecutivo da cinque punti, incassando anche in questa occasione il punto di bonus offensivo. I biancorossi hanno salutato il proprio pubblico al Beltrametti dominando la formazione ospite per tutto l’arco dell’incontro, vincendo con merito e concedendo agli ospiti una sola meta nel corso della ripresa.

Sempre nella ripresa, coach Grangetto ha dato ampio spazio all’intera panchina proponendo tutti i possibili cambi. Il Piacenza ha vinto nettamente – commenta il Presidente Daniele Boccuni – giocando una partita sempre in controllo e sempre in spinta; rimane un po’ di rammarico per l’esito del campionato, potevamo fare meglio anche se abbiamo dovuto fare i conti con diversi infortuni a giocatori di livello che avrebbero potuto fare la differenza.

Non abbiamo comunque mai smesso di crederci in quanto siamo consapevoli che le potenzialità dei nostri atleti sono decisamente al di sopra di quello che si è visto in alcune partite ma la classifica parla da sé e da subito dobbiamo cominciare a lavorare per mettere le basi per la prossima stagione.

Il Titolo di “man of the match” è stato assegnato a Luis Mateo Torcoletti autore di due mete, all’11’ e 20’ del primo tempo. Appuntamento a domenica prossima alle 15.30 per l’ultima partita di campionato che vedrà i biancorossi in trasferta a Novara.

PIACENZA RUGBY-IVREA 42-7

PIACENZA: Beghi, Bertorello, Viani (1’st MIsseroni), Trabacchi L. (15’st Fermi), Nosotti, Trabacchi J. (15’st Sardo), Negrello, Torcoletti, Roda, Bilal, Codazzi (15’st Bertelli), Casali A. (1’st Benkhaled), Battini (1’st Rapone), Alberti M., Alberti A. (1’st Baccalini). All: Grangetto

Marcatori: 11’ mt Torcoletti tr Trabacchi J. (7-0); 13’ mt Bertorello tr Trabacchi J. (14-0); 20’ mt Torcoletti tr Trabacchi J. (21-0); 32’ mt Negrello tr Trabacchi J. (28-0); secondo tempo: 14’ mt Bertorello tr Trabacchi J. (35-0); 18’ mt Attye tr Diaz (35-7); 31’ mt Messeroni tr Negrello (42-7)