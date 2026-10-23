Rugby – Soladria Serie A: sabato i Lyons nella tana dei Campioni d’Italia

I Leoni fanno visita ai Campioni d’Italia: dopo il grande esordio di sabato scorso Sitav Rugby Lyons andrà al Mirabello per affrontare il Valorugby Emilia, in una nuova edizione del Derby Emiliano. E sarà una sfida tesissima per i bianconeri, con la formazione reggiana, reduce da una sconfitta nella prima giornata sul campo delle Fiamme Oro, che vorrà subito riaffermare il proprio dominio sul campionato.

Per i Leoni l’ambizione è quella di giocarsela ad armi pari con la corazzata reggiana, cercando di strappare punti anche al “Mirabello”. Per farlo una delle armi-chiave sarà il reparto dei trequarti, decisivo nella vittoria su Parabiago e formato da un mix di giovani talentuosi e affamati.

Matteo Gaetano, protagonista nella prima giornata

“Con i compagni di reparto abbiamo trovato subito una grande armonia, soprattutto perché siamo giovani, tutti più o mena della stessa età con qualche veterano che ci supporta e ci guida, come i fratelli Via e Corrado Colombo. Il segreto è stata la grande voglia di fare e di migliorare che abbiamo mostrato dal primo giorno in allenamento, unita alla creazione di un gruppo in cui, prima ancora che compagni, siamo amici. Sicuramente il percorso è solo all’inizio, ma abbiamo messo delle fondamenta solide che fanno ben sperare per la stagione”.

“Nella prima amichevole di agosto – prosegue Gaetano – affrontammo proprio il Valorugby, in una partita difficile di fronte a una squadra potente e già rodata. Se guardo a questi due mesi di lavoro, siamo una squadra sicuramente rinforzata, non solo grazie all’arrivo di Mattioli e al rientro di tutti gli infortunati, ma soprattutto per quello che abbiamo messo di nostro negli allenamenti e nello spirito di squadra. In più, questi due mesi ci hanno aiutato a trovare consapevolezza e a maturare un po’ di esperienza nelle situazioni cruciali, un aspetto in cui all’inizio inevitabilmente peccavamo”.

Tutto pronto, dunque, per la sfida di sabato al “Mirabello”, con il calcio d’inizio fissato per le ore 15.30. La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming di The Rugby Channel.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Solari, Coluzzi, Gaetano, Nakov; Russo, Via A; Moretto (cap), Barbieri, Rossetti; Mattioli, Broccio; Salerno, Bolzoni, Lanzani

A disposizione: Scatigna, Bona, Moretti, Bottacci, Perazzoli, Viti, Camero, Pasini

Non disponibili per infortunio: Rodina, Franzoso, Fornasari, Gaddi, Calosso