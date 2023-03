Rugby, Top10 – I Lyons sognano l’impresa, ma si piegano nel finale a Padova

I Lyons vanno vicini all’impresa, ma negli ultimi 15 minuti il Petrarca Padova fa scoccare la mezzanotte. Dal 19-24 in favore dei bianconeri, le tre mete dei Campioni d’Italia portano al risultato finale di 38-24, con i Leoni arrivati a corto di energie nel finale per una sfida giocata alla pari contro la capolista del campionato. Difficile chiedere di più oggi ai bianconeri, che nonostante aver subito anche due cartellini gialli sono arrivati a un passo dal sogno, con il Petrarca che resta l’unica squadra mai battuta dai Lyons in Peroni TOP10.

La cronaca

Inizio subito difficile per i Leoni, con Bance che per salvare una meta compie un fallo da cartellino giallo dopo soli 5’ di gioco. La meta di Citton sembra poter spianare la strada al Petrarca, che però trova una resistenza sempre più convinta da parte dei Lyons, che capitolano solo su un guizzo di Faiva al 20’. Gli uomini di Orlandi e Paoletti guadagnano progressivamente campo, e al 37’ è Biffi a muovere il tabellino per i Lyons con la meta che riporta sotto i suoi. Prima dell’intervallo arriva però la meta di Capraro, che dà un duro colpo ai bianconeri riportando il Petrarca a +12.

Secondo tempo

La prima petà della ripresa è però tutta per i Lyons: prima Ledesma accorcia le distanze dalla piazzola, poi i due fari della squadra confezionano le due mete che danno addirittura il vantaggio ai Lyons, che al 60’ si trovano in vantaggio di 5 punti al Plebiscito contro i Campioni d’Italia. Nel finale però, la maggior esperienza e potenza dei padroni di casa fa la differenza, con tre mete in rapida successione che mandano al tappeto i bianconeri, autori di una prova da applausi che però non porta in dote punti in classifica.

Nella prossima giornata i Lyons ospiteranno al Beltrametti il Valorugby Emilia: la partita è in programma domenica 2 aprile alle ore 15.00.

Petrarca Rugby v Sitav Lyons 38-24 (19-7)

Marcatori: p.t. 9’ m. Citton tr Ormson (7-0), 19’ m. Faiva tr Ormson (14-0), 37’ m. Biffi tr Ledesma (14-7), 41’ m. Capraro (19-7). S.t. 46’ cp Ledesma (19-10), 49’ m. Bruno tr Ledesma (19-17), 54’ m. Paz tr Ledesma (19-24), 69’ m. Galetto tr Faiva (26-24), 78’ m. Michieletto (31-24), 81’ m. Scagnolari tr Faiva (38-24)

Petrarca Rugby: Tebaldi; Scagnolari, Fou, Faiva, Capraro; Ormson (57’ Broggin), Citton (61’ Cioffi); Montagner (55’ Manni , 71’ Zini), Trotta (Cap.), Ghigo; Canali (61’ Michieletto), Galetto; Huges (49’ Bizzotto), Cugini (53’ Carnio), Borean (49’ Spagnolo). All. Marcato, Jimez

Sitav Rugby Lyons: Biffi (76’ Via G.); Rodina, Cuminetti (70’ Zaridze), Paz, Bruno (Cap.); Ledesma, Fontana (71’ Via A.); Portillo, Bance (33’- 43’ temp. Aloè), Cisse (64’ Moretto); Quaranta (64’ Lekic), Janse Van Rensburg; Minervino (8’-13’ temp. Aloè e def. al 68’ Aloè), Buondonno (70’ Borghi), Acosta (66’ Morosi). All. Orlandi e Paoletti

Calciatori: Ormson (Petrarca) 2/3, Faiva (Petrarca) 2/3, Ledema (Sitav) 4/4

Peroni Player of the match: Diego Galetto (Petrarca)