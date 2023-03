Minacce e vandalismi a chi non acquistava, riparte il processo alla “gang dei calzini”

Infastidivano e aggredivano i viaggiatori anche all’area di sosta di Fiorenzuola, sgominata gang di “venditori di calzini”. La Polizia di Stato ha arrestato 12 persone di origine campana che prendevano di mira i clienti delle aree di servizio tra Lodi e Piacenza.

I venditori di calzini negli anni si erano resi responsabili di estorsione, minacce ingiurie danneggiamenti verso gli utenti delle aree di sosta, ma non solo. Infatti anche i lavoratori dell’autogrill avrebbero subito lo stesso trattamento. In particolare minacce e aggressioni per costringere le persone ad acquistare i calzini.

Gli arresti risalgono al 2019 mentre il processo era iniziato nel 2020. Il processo, però, aveva subito una serie di rinvii. Oggi è iniziato di nuovo, con un nuovo collegio giudicante.