Rugby, Top10 – I Lyons sono pronti a ospitare i Campioni d’Italia di Padova

Weekend bianconero che si concentra tutto nella giornata di domenica, quando scenderanno in campo le nostre squadre a rappresentare tutti i settori della nostra società. Andiamo a scoprire il menù della domenica.

I Sitav Rugby Lyons di Orlandi e Paoletti tornano tra le mura amiche del Beltrametti per ospitare i Campioni d’Italia del Petrarca Padova, in quella che si annuncia come una sfida per cuori forti. Per sperare nell’impresa serve tutto il calore della famiglia bianconera. Calcio d’Inizio alle ore 14.30 di domenica 13 novembre.

Trasferta impegnativa per l’Under 17 di Salvetti e Zaini, che se la vedranno sul campo del Livorno Rugby nella seconda giornata del Girone Elite Interregionale. Appuntamento alle ore 14.30 presso lo Stadio “Maneo”

Tornano in campo le nostre Pantere Lyons, che con il gruppo Seniores affrontano la tappa di Coppa Italia in programma a San Marino nella giornata di Domenica. Alla stessa ora, le ragazze juniores saranno impegnate in un concentramento a Parabiago.

Tornano in campo anche i Leoncini del Settore Propaganda, con le squadre Under 7, 9 e 11 che parteciperanno alla Festa del Rugby organizzata alla Cittadella dei Rugby di Parma da Le Viole Amatori Parma.