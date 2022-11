Volley, Superlega – “Trasferta corta” per la Gas Sales Piacenza: all’Allianz Cloud c’è Milano

Ottava giornata di SuperLega Credem Banca e tocca a Gas Sales Piacenza chiudere il programma domenicale. Domani, domenica 20 novembre, alle 20.30 (diretta su volleyballworld.tv), i biancorossi scenderanno in campo a Milano all’Allianz Cloud, già Palalido, per affrontare l’Allianz Milano.

È la terza gara nel giro di sette giorni per i biancorossi che dopo il disco rosso contro la capolista Perugia e aver avuto la meglio in Cev Volleyball Cup con Praga conquistando l’accesso agli ottavi di finale della manifestazione, cerca ora il riscatto in campionato per scalare la classifica anche in vista della Coppa Italia.

Una settimana di viaggi per la formazione biancorossa che tornata nella giornata di mercoledì da Praga si è subito messa al lavoro per preparare la delicata trasferta di Milano. Fino ad ora le due squadre si sono incontrate sette volte: cinque volte in regular season con tre vittorie per i biancorossi e due per i meneghini, due volte nei Play Off 5° Posto con una vittoria per parte.

L’avversario: Allianz Milano

La squadra di coach Roberto Piazza, alla sua quarta stagione da allenatore della società meneghina, si è affacciata al campionato con diverse conferme, ma anche con diverse novità rispetto alla scorsa stagione. Nel primo caso, i riferimenti sono capitan Matteo Piano, miglior realizzatore a muro della stagione passata, il talento in regia Paolo Porro, l’opposto francese Jean Patry, il capitano del Giappone Yuki Ishikawa e il libero Nicola Pesaresi.

Tra i nuovi volti arrivati a Milano ci sono invece il centrale argentino Agustin Loser, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, il martello e capitano della nazionale iraniana Milad Ebadipour, il giovane centrale italiano Marco Vitelli, il cubano Osniel Mergarejo, il giovanissimo talento di nazionalità portoricana Klistan Lawrence e due giovani promesse del vivaio Diavoli Powervolley, Federico Bonacchi, vice di Porro, e Luca Colombo, vice di Pesaresi.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 21; Itas Trentino 16; Top Volley Cisterna 13; Cucine Lube Civitanova 12; WithU Verona e Valsa Group Modena 11; Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 10; Vero Volley Monza 7; Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto 6; Emma Villas Aubay Siena 3.

1 partita in più: Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova

1 partita in meno: Pallavolo Padova ed Emma Villas Aubay Siena

Caneschi e il tecnico Barbon a scuola al Liceo Melchiorre Gioia

Nell’ambito del progetto scuola, una rappresentanza di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza stamattina ha partecipato ad un incontro che si è tenuto al Liceo Melchiorre Gioia.

Coordinato da Vittorino Francani, Referente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per il progetto scuola e dalla professoressa del Liceo Gioia Camilla Guidetti, durante l’incontro per un’ora Renato Barbon, allenatore e Responsabile Tecnico del settore giovanile della società biancorossa e il centrale Edoardo Caneschi hanno parlato di pallavolo ad un centinaio di studenti e risposto alle domande che alcuni di loro hanno rivolto soprattutto al giocatore biancorosso.

L’incontro è stato aperto dalla Dirigente del Liceo Gioia professoressa Cristina Capra che ha sottolineato l’importanza dello sport per “la vita sociale di ognuno di noi” e ha sollecitato i ragazzi a fare sport.

Renato Barbon

“La pallavolo è anche sacrificio ma soprattutto è vivere insieme, lottare per un medesimo obiettivo, giocare di squadra”.

Edoardo Caneschi ha parlato del suo percorso pallavolistico