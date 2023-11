Rugby – Trasferta romana per i Lyons, che cercano il riscatto sul campo delle Fiamme Oro

Secondo weekend di novembre ricco di appuntamenti per i colori Lyons, con tutte le categorie che scenderanno in campo.

Piatto forte del fine settimana sabato alle ore 14.30, quando i Leoni di Urdaneta e Paoletti scenderanno in campo per la V giornata di Serie A Elite contro le Fiamme Oro. Alla Caserma “Gelsomini” sfida tra squadre appaiate in classifica con due vittorie a testa, con i bianconeri che cercano di sfatare il tabù del campo dei Cremisi, mai battuti a Roma dal ritorno nel massimo campionato italiano nel 2019.

Gli altri appuntamenti dei Lyons

Torna in campo anche la formazione cadetta, che domenica alle ore 14.30 affronterà un vero e proprio big match sul campo dell’Imola Rugby. Le due sono le uniche squadre imbattute nel Girone Promozione di Serie C, e una vittoria esterna sarebbe un colpo pesantissimo per i ragazzi di Baracchi e Solari.

Domenica di fuoco anche per l’Under 18, che torna a disputare il derby di categoria contro il Piacenza Rugby. Con una vittoria i bianconeri si assicurerebbero un posto nel Girone Interregionale di categoria, riservato a chi termina nei primi tre posti la Coppa d’Autunno regionale. Di fronte a loro, un agguerrito Piacenza che non si arrenderà facilmente. Appuntamento domenica mattina alle ore 11.00 al Centro Sportivo Sud di Fiorenzuola.

Inizia l’avventura nel Girone Interregionale per l’Under 16, che ospita il Rugby Parma sul “Beltrametti 2” nella mattinata di Domenica. Sfida impegnativa per i ragazzi di Bedini, Rossi e Cemicetti, che cercheranno di ben figurare in un Girone complicato.

Torna in campo anche l’Under 14, che aprirà il weekend bianconero nel pomeriggio di Sabato prendendo parte al Torneo Laumas di Parma, evento nazionale organizzato da Rugby Parma 1931 in cui i giovani leoni potranno confrontarsi con squadre di alto livello.

Domenica di divertimento e mete per tutto il nostro settore propaganda, che parteciperà al Torneo di San Baudolino organizzato dal Rugby Alessandria sul proprio campo.