Trovato senza vita nel suo appartamento a Niviano, sangue sul pavimento e ferite sul corpo: indagini in corso

Trovato morto in casa in un lago di sangue, indagini in corso. I fatti sono accaduti ieri sera a Niviano, frazione di Rivergaro. La vittima è un 57enne di origini foggiane. L’uomo condivideva un appartamento con un collega, proprio quest’ultimo, tornando a casa, ha ritrovato il cadavere del coinquilino, a terra in un lago di sangue. L’uomo ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri.

Ora la vicenda è tutta da ricostruire. Anche perché al momento dei fatti era presente un terzo coinquilino: secondo quanto emerge, però, quest’ultimo avrebbe detto di aver bevuto alcol in grandi quantità e di non essersi accorto di nulla, trovandosi per giunta in un’altra stanza.

Quello che appare certo è che sul corpo del 57enne sono stati trovati tagli e ferite, alcune compatibili con l’urto contro una porta di vetro che sarebbe stata trovata danneggiata. Insomma, accertamenti sono in corso: i carabinieri di Piacenza e Rivergaro stanno indagando, coordinati dalla procura, e nessuna ipotesi resta esclusa.