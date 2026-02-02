Rugby – Vittoria convincente del Piacenza: nettissimo 54-0 ad Aosta

Con l’inizio del girone di ritorno, il Piacenza Rugby affronta una squadra aostana molto distante in classifica e con obiettivi opposti. Nonostante il pubblico di casa non numeroso, la partita si gioca in condizioni ideali e secondo le richieste di coach Forte: alta intensità, concentrazione e nessun calo di tensione.

Dopo un avvio in cui gli ospiti attaccano senza successo grazie alla solida difesa piacentina, i biancorossi prendono il controllo del match imponendo la superiorità del pacchetto di mischia e un gioco organizzato. Le mete iniziano ad arrivare con continuità: apre J. Guerra, seguito da Manciulli, Ravilli e soprattutto Botti, autore di tre mete e premiato come man of the match. Impeccabile al piede B. Guerra, che guida il punteggio fino al 28-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo il dominio del Piacenza Rugby continua senza rallentamenti: segnano ancora Botti, Cornelli e infine Sotelo, alla sua prima meta in biancorosso. Tutti i cambi mantengono alto il livello di gioco e la squadra chiude con un netto 54-0.

Grande soddisfazione per lo staff tecnico e per coach Forte, che sottolinea l’ottima applicazione del piano di gioco, i progressi nella disciplina e la crescita complessiva del gruppo. Ora una pausa per il Sei Nazioni, poi la difficile trasferta di Alghero, vista come un importante banco di prova per una squadra in forte crescita, compatta e determinata.

