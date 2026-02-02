Tennistavolo – La capolista Verzuolo passa a Cortemaggiore per 5-3

Prima giornata di ritorno interamente disputata al Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore, dove la TECO Cattina ha ospitato la capolista della Serie B1 nazionale, il forte Verzuolo Tonoli (CN).

TECO CATTINA CORTEMAGGIORE – A4 VERZUOLO TONOLI 3-5

È stato un incontro di altissimo livello e, nonostante il valore della capolista, la vittoria non è stata affatto una passeggiata. Forte dello straniero, il greco Riniotis, Verzuolo ha costruito il successo con grande solidità.

Dal canto suo, Cortemaggiore ha risposto con un ottimo Conciauro, che continua a dimostrarsi all’altezza della categoria. Da segnalare anche l’importante e pesante vittoria del giovane Calarco Pietro, il “baby” del Corte, in grande progresso.

Manca invece all’appello Sazonov, che non riesce a trovare il punto, sempre sul filo di lana: decisiva anche un’ammonizione in un momento delicato, che lo costringe a lasciare un incontro che avrebbe potuto portare il punteggio sul 4-4.

Nel complesso, per quanto visto, il Cortemaggiore appare in crescita e comunque destinato alla permanenza nella categoria.

RISULTATI SINGOLI

Sazonov – Riniotis 1-3 (13-15 / 11-6 / 9-11 / 7-11)

1-3 (13-15 / 11-6 / 9-11 / 7-11) Calarco – Garello 0-3 (5-11 / 12-14 / 3-11)

0-3 (5-11 / 12-14 / 3-11) Conciauro – Soraci 3-2 (11-4 / 11-13 / 9-11 / 11-7 / 11-9)

3-2 (11-4 / 11-13 / 9-11 / 11-7 / 11-9) Sazonov – Garello 1-3 (10-12 / 4-11 / 13-11 / 9-11)

1-3 (10-12 / 4-11 / 13-11 / 9-11) Riniotis – Conciauro 1-3 (13-15 / 9-11 / 11-9 / 11-7)

1-3 (13-15 / 9-11 / 11-9 / 11-7) Calarco – Soraci 3-0 (11-9 / 11-9 / 11-9)

3-0 (11-9 / 11-9 / 11-9) Conciauro – Garello 3-0 (11-0 / 11-0 / 11-0)

3-0 (11-0 / 11-0 / 11-0) Sazonov – Soraci 0-3 (0-11 / 0-11 / 0-11)

CLASSIFICA SERIE B1

Verzuolo A4 Tonoli (CN) – 16 Vigevano MET – 12 CUS Torino – 12 AON Milano – 8 Villa Romanò – 6 TECO Cattina Cortemaggiore – 4 Enjoi Torino – 4 Mondovì (CN) – 2

SERIE NAZIONALI

Serie B2

TECO Mete – Poviglio 1-5

Dernini Simone non recupera dall’infortunio e Cortemaggiore si presenta in formazione dimezzata: incontro a senso unico.

Serie C1

TECO Cattina – Brunetti Castelgoffredo 3-5

Anche in C1 va in scena la capolista, come in B1. Il Cortemaggiore tiene testa agli avversari; in grande forma il giovane Elazzri Mohamed. Peccato per il 12-10 al quinto set perso contro Graur.

SERIE REGIONALI

D1

TECO Costantini – Poviglio 3-4

TECO Devoti – Audax 4-3

TECO – Audax 6-1

