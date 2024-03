Rugby – Weekend Lyons: l’Under 18 Lyons esce vittoriosa dalla sfida al vertice con il Bologna

L’Under 18 Emilbanca Rugby Lyons esce vittoriosa dalla sfida con il Bologna Rugby Club, combattuta su un “Beltrametti 2” reso un vero pantano dalle piogge della scorsa settimana e della mattinata di domenica. Le due formazioni hanno confermato l’equilibrio mostrato anche nella gara d’andata, in cui i bianconeri strapparono un pareggio a Bologna, con una partita giocata in perfetto equilibrio e risolta solo nel finale con la meta di Beghi a 5’ dal termine.

Nel primo tempo sono stati gli ospiti a rendersi protagonisti, mostrando maggior efficacia nello sfruttare il proprio reparto pesante per portarsi in attacco facendo fronte alle intemperie. Il Bologna marca un calcio piazzato e una meta nella prima frazione, mantenendo a secco i bianconeri. La risposta dei Leoni però arriva subito nella ripresa, con Russo che accorcia le distanze e la potente meta di Baas, che fa mettere il naso avanti ai suoi. Il confronto si conferma equilibrato, e al 60’ il Bologna si riporta in vantaggio con una meta marcata dagli avanti. Restano 10’ ai Leoni per trovare la meta della vittoria, e dopo essersi portati in attacco con pazienza, la linea dei trequarti bianconera smarca Beghi all’ala, che può tuffarsi alla bandierina per la meta decisiva. Nel finale i Lyons devono fronteggiare l’ultimo assalto del Bologna, respinto alle porte dell’area dei 22.

Con questi importanti 4 punti i Lyons mantengono il contatto con la vetta della classifica del Campionato Interregionale, occupata dal Valorugby con 2 lunghezze di vantaggio, e allontanano proprio il Bologna, che inseguiva da vicino i bianconeri. Ora tre settimane di pausa, dovute agli impegni delle Nazionali Azzurre di categoria.

Emilbanca Rugby Lyons vs Bologna Rugby Club 15-13

Emilbanca Rugby Lyons: Belforti; Comizzoli, Beghi, Franzoso, Seminari; Russo, Viti; Camoni (cap), Konte, Isola Fr; Mutti, Pellarini, D’Onofrio, Mazzoni, Haseeb. Allenatori: Salvetti, Mozzani, Bergamaschi

Tabellino: pt 13’ cp Bologna (0-3), 28 m Bologna (0-8). st 38’ cp Russo (3-8), 39’ m Baas tr Russo (10-8), 60’ m Bologna (10-13), 65’ m Beghi (15-13)