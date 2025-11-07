Rugby – Weekend Lyons: Prima Squadra in campo a Parma in Coppa Italia

Secondo weekend di novembre che vedrà le squadre Lyons ricaricare le batterie, con i campionati giovanili e seniores che osservano un turno di riposo per sostenere gli Azzurri impegnati nei test match autunnali. Non mancano comunque le partite a tinte bianconere: andiamole a scoprire.

La prima squadra sarà di nuovo in campo, questa volta per il terzo turno di Coppa Italia. I leoni sfideranno in trasferta l’Accademia Nazionale Ivan Francescato, selezione dei migliori talenti Under 20 a livello nazionale. Dopo la sconfitta nel secondo turno con Parabiago, i Leoni non possono permettersi altri passi falsi se vogliono puntare ad accedere ai quarti di finale. Di fronte a loro, una formazione preparata, forte e strutturata, che ha messo in difficoltà i suoi avversari nelle prime due giornate. Appuntamento per le ore 14.30 di domenica presso la Cittadella del Rugby di Parma.

Unica squadra giovanile in campo nel fine settimana sarà l’Under 18, che affronterà il Valorugby Emilia in un’amichevole utile a mettere fieno in cascina e lavorare sull’intesa dei giovani Leoni e la struttura di gioco, di fronte a una diretta concorrente nel Campionato Nazionale. Calcio di inizio fissato per le 17.00 di sabato a Cadè nei pressi di Reggio Emilia.

Domenica ricca di appuntamenti per il settore propaganda, che si dividerà tra il Torneo Città di Piacenza, organizzato dai cugini del Piacenza Rugby e riservato alla categoria U12, e il Torneo San Baudolino di Alessandria, a cui prenderanno parte le squadre Lyons di Under 8, 10 e 12.

Ultimi ma non ultimi, quarto appuntamento stagionale per i Brancaleoni, che prenderanno parte alla tappa del Circuito All Stars in programma domenica presso lo Stadio Castellani di Cecina.

