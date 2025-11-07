Progresso – Piacenza, biancorossi a caccia del tris di successi per insidiare la vetta. Franzini: “Non sarà una trasferta semplice, in questo campionato non ci sono gare facili”

Il Piacenza ha lanciato un segnale al campionato bissando il successo di San Miniato con la vittoria casalinga ai danni di una Correggese, che si è dimostrata ancora una volta un’ottima squadra: un bel colpo di testa di Campagna nel primo tempo e una magnifica punizione di Mustacchio nella ripresa hanno chiuso una gara che è stata in discussione solo negli ultimi 5 minuti dopo la rete ospite (leggi qui il report della partita). Adesso serve la cosiddetta prova del nove, ossia il terzo successo consecutivo per poter realmente insidiare le posizioni di vertice. Domenica 9 novembre, alle 14:30, i ragazzi di mister Arnaldo Franzini saranno ospiti del Progresso.

Ascolta Piacenza – Progresso su Radio Sound, la radio ufficiale del Piacenza Calcio e dello sport piacentino. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 9 novembre

I 3 punti di domenica scorsa, oltre ad aver permesso ai piacentini di accorciare sulle primissime (la capolista Pistoiese dista solamente 2 punti), porta con sé anche tanta consapevolezza in più. ll Piacenza ha finalmente fatto la partita che doveva fare, portando a casa la miglior prestazione dell’anno (riascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini) Punti di vista: “Miglior prestazione dell’anno”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Correggese – AUDIO

Progresso, un avversario da non sottovalutare

I favori del pronostico li avrà tutti il Piacenza. I locali arrivano a questa gara con 1 solo successo all’attivo in 10 giornate. Per il resto 6 sconfitte e 3 pareggi. Una squadra però, quella allenata da Mattia Graffiedi, che va comunque presa con le pinze. 2 settimane fa la rappresentativa di Castel Maggiore ha fermato la Pistoiese sul 2-2. Inoltre su un campo piccolo avrà vita più agevole nel coprire gli spazi e creare qualche grattacapo in più ai biancorossi, nonostante il divario tecnico sia evidente. Se non bastasse, bisogna considerare che la recente storia degli incroci tra Piacenza e Progresso non è particolarmente fortunata, visto che lo scorso anno un pareggio esterno costò l’esonero all’allora tecnico Rossini (che sarebbe poi stato richiamato un mese più tardi dopo la pessima parentesi di Parlato e quella fulminea di Bentivoglio, durata solo un allenamento). https://www.facebook.com/share/v/1Ze8tUDfDQ

“Non sarà una gara semplice – ha sottolineato Arnaldo Franzini – in questo campionato non esistono gare facili. Queste trasferte su campi insidiosi, dove è difficile fare il risultato, sono all’ordine del giorno: dovremo essere molto bravi a capire in fretta come comportarci in questo tipo di situazioni”

6 squadre in 2 punti…

“Davanti ci sono tutte le papabili per la promozione, o almeno quelle che prima della partenza, si pensava potessero vincere. Tutto nella norma, anche se forse c’è un equilibrio ancora maggiore di quello che ci si poteva aspettare. Significa che si sono persi punti anche con le squadre inferiori, non a caso, proporzionalmente, ci sono pochi punti delle squadre di vertice, ma tanti punti per le squadre che stanno lottando per non retrocedere”

Taugourdeau e Zaffalon out, Bertin ora è a disposizione. Ballottaggio tra D’Agostino e Campagna

Qualche grattacapo Franzini lo ha avuto per il terzino sinistro a causa dell’infortunio di Zaffalon, ma l’emergenza under rientra grazie a Bertin, tornato a disposizione e già impiegato nella partitella del giovedì. Inoltre, nello stesso ruolo, sarebbe spendibile anche Pizzi, classe 2008.

D’Agostino torna a disposizione e la sua qualità potrebbe fare la differenza dietro alle due punte Mustacchio e Trombetta o come seconda punta, ma non è detto che l’allenatore di Vernasca non scelga ancora la strada della continuità, lasciando la prima parte di gara a Campagna, che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite. Invariato il centrocampo con Poledri tra Putzolu e Lordkipandize.



La probabile formazione

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Campagna, Mustacchio, Trombetta. All Franzini

11a giornata di serie D girone D

Domenica 9 novembre, ore 14:30

Progresso – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Cittadella Vis Modena – Desenzano

Crema – Imolese

Lentigione – Correggese

Pro Sesto – Sangiuliano

Sant’Angelo – Pro Palazzolo

Trevigliese – Pistoiese

Tropical Coriano – Rovato

Tuttocuoio – Sasso Marconi

La classifica dopo 10 giornate

Pistoiese 20; Pro Sesto e Lentigione 19; Desenzano, Piacenza e Cittadella Vis Modena 18; Crema 16; Imolese, Rovato, Sangiuliano, Sant’Angelo 14; Pro Palazzolo 13; Correggese 12; Sasso Marconi 10; Tropical Coriano 9; Progresso e Trevigliese 6; Tuttocuoio 4











Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy