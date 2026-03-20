Rugby – Weekend Lyons: tutte le formazioni bianconere in campo

Terminato il Sei Nazioni Maschile le squadre Lyons tornano in campo a ranghi completi, per un fine settimana a tutto rugby.

Sfida in trasferta per la Prima Squadra, che affronterà lo scontro diretto con Biella domenica alle ore 14.30. Le due formazioni sono appaiate in classifica, con i bianconeri in leggero vantaggio e vogliosi di legittimare la salvezza sul campo. Si prevede una sfida di alto livello e combattuta: per sostenere i Leoni oltre alla trasferta a Biella c’è la possibilità di seguire la gara sulla piattaforma Streaming di The Rugby Channel.

Ad aprire il fine settimana sarà la formazione Cadetta, impegnata sabato nel sentitissimo derby con il Rugby Parma: i Leoni di Rolleston e Stead cercano conferme dopo l’ottima vittoria di domenica scorsa sulla Bassa Bresciana. Alle ore 15.30 di sabato 21 marzo i bianconeri scendono in campo al “Banchini” di Parma.

La stessa sfida verrà replicata domenica, quando al “Banchini” andrà in scena lo scontro tra le formazioni Under 18. I ragazzi di Mozzani, Alfonsi e Molina cercano punti per risalire la classifica del Campionato Nazionale, dopo un inizio 2026 difficile: di fronte a loro la formazione gialloblù vicecampione d’Italia. Calcio d’inizio alle ore 12.30.

Sfida casalinga per l’Under 16, che domenica ospita sul “Beltrametti 2” il Bologna RC capolista del Campionato Interregionale. I ragazzi di Rossi, Cobianchi e Cemicetti daranno filo da torcere ai felsinei, dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Valdarno. Calcio d’inizio fissato per le 12.30 di domenica.

Sabato pomeriggio saranno in campo anche i Leoni dell’Under 14, che affronterà Noceto e Viadana sul campo del Noceto.

Infine, i Leoncini del minirugby saranno impegnati in due importanti tornei: domenica le formazioni Under 8 e Under 10 prenderanno parte al Torneo “Capuzzoni” di Milano, mentre la U12 scenderà in campo a Reggio Emilia per il Torneo del Tricolore.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy