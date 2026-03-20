Doppio aneurisma per una donna di 65 anni, un caso molto raro: salvata con un delicatissimo intervento

Oggi sorride, stringe le mani dei medici, fa progetti per tornare al lavoro e alle sue attività di volontariato.

Per mesi, però, la sua vita è rimasta in bilico. La diagnosi è arrivata durante un ricovero in ospedale.

L’équipe di Chirurgia vascolare diretta da Paolo Teutonico si è trovata a gestire una situazione molto rara: una donna di 65 anni con due aneurismi di dimensioni rilevanti, entrambi da trattare.

Uno dei due, per caratteristiche e dimensioni – superiori a quelle di una palla da tennis – rappresentava un rischio elevato di rottura, una condizione estremamente pericolosa.

Il trattamento si è necessariamente sviluppato in due fasi: un primo intervento chirurgico tradizionale, indispensabile per affrontare la situazione più critica, seguito – dopo un adeguato periodo di recupero – da una procedura mini-invasiva per il secondo aneurisma.

Un percorso che ha richiesto competenze diverse, monitoraggio costante e una gestione attenta di tutte le fasi, dall’intervento – anche grazie al contributo degli anestesisti diretti da Ruggero Corso e del personale infermieristico coordinato da Elisa Brunetti – fino al recupero. Oggi le condizioni della paziente sono buone ed è tornata alla sua quotidianità.

Gli aneurismi spesso non danno sintomi e possono essere scoperti in modo occasionale. Per questo è importante prestare attenzione ai principali fattori di rischio, tra cui fumo, ipertensione, diabete, colesterolo elevato e familiarità, ed eseguire controlli quando indicato, soprattutto dopo i 50 anni.

L’intervento si inserisce nel percorso di sviluppo della Chirurgia vascolare piacentina.

Il team diretto dal dottor Teutonico vede operare anche tre giovani specialiste – Francesca Maria Feroldi, Astrid Sofia Cavenaghi e Giulia Moretti – entrate recentemente nell’équipe e che hanno scelto l’ospedale di Piacenza per il loro percorso professionale.

Un’evoluzione che consente di affrontare con sempre maggiore continuità anche situazioni complesse sul territorio, evitando in molti casi la necessità di rivolgersi ad altri centri.

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