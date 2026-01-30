Villa Verdi, il Governo investe 6,5 milioni per la riqualificazione. Regione: “Buona notizia”. Quintavalla (Pd): “Un passo concreto”

“Lo stanziamento annunciato dal ministero alla Cultura di 6,5 milioni di euro per la riqualificazione di Villa Verdi è una buona notizia”.

Così l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, commenta la notizia dell’investimento annunciato pochi giorni fa dal ministero alla Cultura per Villa Verdi a Villanova sull’Arda, nel Piacentino.

“Rinnoviamo pertanto la nostra disponibilità, già formalizzata con una lettera del presidente de Pascale al ministro Giuli ad aprile scorso, a partecipare alla costituzione di una Fondazione per gestire un contesto di beni culturali complesso come quello che custodisce la memoria del grande Maestro di Busseto”.

“Un vero e proprio patto per salvaguardare un luogo unico per il Paese, patrimonio di tutte e tutti, con la collaborazione di Siae, di cui peraltro proprio Giuseppe Verdi fu tra i fondatori. Dobbiamo mettere in campo ogni sforzo per rendere di nuovo fruibile alle cittadine e ai cittadini, oltre che agli studiosi, un luogo che fa parte della nostra identità”.

Quintavalla (Pd): “Bene l’impegno del Governo, Villa Sant’Agata diventi il perno di un itinerario dedicato a Giuseppe Verdi“

“L’annunciato stanziamento di risorse per Villa Verdi da parte del ministero della Cultura è un passo concreto verso la valorizzazione di un luogo importantissimo per il territorio piacentino. L’iter va avanti, grazie al costruttivo lavoro di squadra svolto negli ultimi anni tra i diversi livelli istituzionali, al di là dei colori politici, nell’interesse della collettività. La dimora del Maestro Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova, in provincia di Piacenza, rappresenta un tesoro dal valore inestimabile dal punto di vista storico-culturale, che sta a cuore ai piacentini e non solo”. Così in una nota il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd).

“Ne è una dimostrazione l’enorme successo di pubblico registrato in occasione dell’apertura della Villa durante le Giornate Fai d’Autunno a ottobre scorso. Come Regione, già più volte abbiamo manifestato l’assoluto interesse a partecipare alla costituzione di una Fondazione per valorizzare l’ingente patrimonio verdiano, che comprende anche l’ex Albergo San Marco di Piacenza, per il quale è stato recentemente redatto un nuovo progetto, così come altri territori della nostra provincia e di quelle limitrofe, in sinergia con il Governo. Quest’obiettivo era già chiaro in occasione del sopralluogo svolto insieme all’assessora Allegni alcuni mesi fa: Villa Sant’Agata dovrà essere il perno di un itinerario verdiano di rilievo nazionale”.

