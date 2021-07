Sacchettini è la prima riconferma della Bakery Piacenza: “Molto felice di questa scelta”

Bakery Piacenza è lieta di annunciare che Michael Sacchettini farà parte del roster della squadra biancorossa anche nella stagione sportiva 2021-2022.

Arrivato a Piacenza nell’estate del 2020, Sacchettini si è confermato giocatore di grande valore all’interno delle rotazioni della squadra piacentina: Michael si è confermato come uno dei giocatori più preformanti e pericolosi della categoria nel suo ruolo, con 14,3 punti di media in campionato e playoff (61% da due, 81% ai liberi) e oltre 7 rimbalzi a partita .

Il Centro biancorosso ha dato sempre grande contributo ogni volta che è stato chiamato in causa, confermandosi un ottimo giocatore e un prezioso punto di riferimento all’interno dello spogliatoio per dedizione, affidabilità e spirito di squadra.

“Sacchettini si è guadagnato la conferma in A2 perché nella scorsa stagione ha fatto dei miglioramenti incredibili, penso che il progetto della Bakery possa farlo crescere molto anche in questa stagione. Sono contento di avere ancora l’opportunità di farlo migliorare”.

“Innanzitutto ringrazio il presidente Beccari, tutta la società e il coach per la fiducia che mi hanno dato e continuano a darmi anche in questa stagione. Sono sicuro che rimanendo a Piacenza potrò continuare il mio percorso di crescita iniziato lo scorso anno. Sono molto felice della scelta fatta e voglio ripagare la fiducia della società mettendo tutto me stesso sin dal primo giorno.”