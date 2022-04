Sacerdote benedice i candidati di una lista elettorale, la Diocesi: “Scelta non opportuna e non condivisibile”

“Sulla stampa locale è stata pubblicata la notizia della benedizione da parte di un sacerdote di alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative del Comune di Piacenza. Si precisa che si tratta di una scelta del tutto personale che viene ritenuta non opportuna e non condivisibile”.

Questa la nota della Diocesi di Piacenza e Bobbio. Il riferimento è all’iniziativa del parroco di Borgotrebbia, don Pietro Cesena, che nella chiesa dei Santi Angeli Custodi ha benedetto i candidati della lista Piacenza Rinasce, guidata da Maurizio Botti.

“La fede può ispirare anche l’impegno nella vita pubblica, ma è importante non dare adito a possibili strumentalizzazioni sia della fede come dei gesti che la caratterizzano, sempre e in particolare in un contesto elettorale. La valutazione sui programmi e sulle persone candidate viene lasciata alla coscienza dei singoli cittadini”, prosegue la nota.