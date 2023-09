La Sagra del Fungo, Tartufo e Festa dell’Uva, domenica 1° ottobre a Bobbio un gustoso Incontro con le tradizioni

Bobbio è pronto a celebrare le sue ricchezze culinarie e culturali con un evento straordinario: la Sagra del Fungo, Tartufo e Festa dell’Uva. Organizzata in collaborazione tra il Comune di Bobbio e la Pro Loco locale, questa festa promette di essere un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti. La data da segnare sul calendario è Domenica 1° ottobre, quando le piazze di Bobbio si trasformeranno in un vivace luogo di incontro per gli amanti della gastronomia e della tradizione locale.

Il cuore pulsante della sagra sarà una mostra e un mercato dei prodotti tipici locali. Qui, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire e acquistare una varietà di prelibatezze locali, tra cui i rinomati funghi e tartufi. I prodotti freschi e genuini rappresentano l’essenza stessa della cucina locale

Alla Scoperta del Mondo dei Funghi

Gli appassionati di micologia avranno l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze partecipando al riconoscimento dei funghi a cura dei micologi dell’Ausl. Questa attività offre un’occasione unica per imparare di più sulla varietà di funghi che crescono in questa regione e sulla loro importanza nella tradizione gastronomica locale.

Un Brindisi alla Tradizione Vitivinicola

L’enologia è un altro elemento chiave e la sagra offre una Wine Area dedicata. Qui, i visitatori potranno ammirare una selezione dei migliori vini locali, degustarli e, naturalmente, portarli a casa. Questo è il momento perfetto per scoprire i segreti delle aziende vitivinicole e per apprezzare il lavoro dei viticoltori della zona.

Attività Divertenti per Tutti

La Sagra del Fungo, Tartufo e Festa dell’Uva non è solo una festa per il palato, ma anche un’occasione per divertirsi e socializzare. Una delle attrazioni più divertenti è la gara dei cani da tartufo, in cui i cani addestrati cercano con entusiasmo questi tesori sotterranei. Inoltre, c’è anche una camminata nella vigna che offre uno sguardo suggestivo sulla bellezza della campagna circostante.

Trasportati nella Tradizione con Ra Familia Bubieiza

Uno dei momenti clou della festa è senza dubbio la castagnata alle 15:30, dove si potranno gustare calde e fragranti castagne. Alle 17, si potrà assistere alla pigiatura dell’uva, un rito antico che celebra la vendemmia e il buon raccolto. Questi eventi sono intrisi della cultura locale e dell’amore per la terra e i suoi frutti.

Un Viaggio Gastronomico nei Ristoranti Locali

Per coloro che desiderano sperimentare appieno la cucina di Bobbio, i ristoranti della zona offriranno menù a tema durante l’evento. Questa è l’opportunità perfetta per gustare piatti tradizionali preparati con gli ingredienti più freschi e genuini.

Per ulteriori informazioni sull’evento, visitate il sito web ufficiale del Comune di Bobbio all’indirizzo www.comune.bobbio.pc.it.