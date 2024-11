Salvini a Piacenza: “Non permetterò un altro sciopero selvaggio come ieri”. Elezioni: “In Emilia-Romagna c’è voglia di cambiare” – VIDEO

Visita a sorpresa del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che questa mattina ha fatto tappa in centro a Piacenza. Salvini ha ribadito le parole pronunciate ieri in merito allo sciopero generale, parole che hanno sollevato non poche critiche nei suoi confronti.

“Nessuno mette in discussione il diritto allo sciopero. Però la CGIL deve garantire il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto a mobilità a milioni di italiani. Sarà l’ultima volta che permetterò uno sciopero selvaggio senza limiti, senza regole, senza fasce di garanzia per chi magari ieri aveva una visita urgente, un esame all’università o un appuntamento di lavoro che magari gli è saltato”.

In merito alle imminenti elezioni regionali Salvini si è detto fiducioso:

“Anche negli Stati Uniti i sondaggi dicevano che avrebbe vinto la Harris e poi si sono svegliati la mattina con un altro risultato. Abbiamo vinto in Liguria, contiamo di vincere in Umbria, e contiamo di giocarci la partita appieno a Piacenza, a Bologna, in Emilia e in Romagna, perché dopo 70 anni la voglia di cambiare c’è”.

Una fiducia sull’onda della riconferma di Donald Trump negli Stati Uniti.

“Io conto che la vittoria di Trump sia positiva anche per l’Italia, anche per l’Emilia, perché è l’unico che può far finire la guerra. Se termina la guerra tra Russia e Ucraina cambia il mondo. Si riaprono i mercati, si riaprono i commerci: per le aziende e per i ragazzi sarà un mondo diverso“.