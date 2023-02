San Valentino accende la passione a tavola, Monica Maj: “Ostriche e cioccolato? Scegliere gli alimenti preferiti senza appesantirsi – AUDIO

San Valentino accende la passione a tavola, Monica Maj: “Ostriche e cioccolato? Scegliere gli alimenti preferiti, ma non appesantirsi”. La nutrizionista – dietista piacentina è intervenuta nel giorno dedicato agli innamorati a Radio Sound.

Il cibo è un fattore importante nella scelta di San Valentino. Il tema vale per si reca in un ristorante, ma anche per chi decide di cucinare qualcosa di speciale per il proprio lui o lei. Quest’ultima categoria solitamente fa molta attenzione agli ingredienti da usare, per una serata dal gusto erotico.

Si dice che alcuni cibi abbiano proprietà afrodisiache, è vero?

Facciamo un esempio. Le ostriche sono molto popolari in questo senso dagli antichi greci. L’Università di Miami ha scoperto che contengono un aminoacido, l’acido D-aspartico, che sembra incrementi il livello degli ormoni sessuali. Poi da qui a dire che siano un cibo afrodisiaco, in mezzo ci passa tanto. Io dico sempre: l’importante è crederci, male non fa.

Quali sono i cibi ideali da consigliare per una serata a due?

La scienza ci dice alcune cose, ma non solo validate. Io sono per un discorso più terra terra. Il mio consiglio è di fare una cena con gli alimenti preferiti, quelli che piacciono di più, ma senza appesantirsi. In particolare perché poi esiste anche l’effetto contrario, ci sono cibi che possono rendere allegri, ma anche quelli che portano a una digestione molto lenta. In quest’ultimo caso la serata potrebbe avere un effetto opposto. Spesso si usa il peperoncino in queste occasioni che contiene una sostanza, la capsaicina, che porta a un aumento della frequenza cardiaca e della circolazione. Potrebbe avere delle caratteristiche sul tema che stiamo affrontando, ma da qui a dire che si tratta di un alimento con proprietà afrodisiache ce ne passa.

L’accostamento tra cibo e passione esiste dall’antichità

Si, dicevamo delle ostriche, ma anche delle proprietà del bicchiere di vino rosso studiato in antichità.

Il cioccolato lo consigliamo?

Assolutamente sì! Perché fa bene anche alla mente, quindi ha molti aspetti positivi. Il cioccolato viene annoverato tra i cibi afrodisiaci grazie a due componenti: fenetilamina e triptofano. Entrambi sono stimolanti per il cervello. Aiutano a produrre serotonina, quindi danno un effetto di euforia. Poi ti soddisfa anche dal punto di vista psicologico il cioccolato.

San Valentino accende la passione a tavola, Monica Maj: AUDIO INTERVISTA