Via libera a farina di grillo e larve, Monica Maj: “Per noi gli insetti sono un tabù, attenzione alle allergie” – AUDIO

Via libera a Farina di grillo e larve, Monica Maj: “Per noi sono un tabù, attenzione alle allergie”. La dietista piacentina è intervenuta a Radio Sound su uno degli argomenti più dibattuti del momento. Infatti dal 24 gennaio può essere commercializzata nell’Ue la farina parzialmente sgrassata di grillo domestico e da oggi (26 gennaio) entra in vigore il regolamento che autorizza la commercializzazione delle larve di verme della farina minore vendute congelate, in pasta o essiccate.

La Fao lo sta dicendo da tempo – Spiega Monica Maj – è il cibo cui dovremo ricorrere in futuro perché per lo sovrappopolamento avremo risorse sempre più scarse. Lo sta dicendo dal 2009. Gli insetti sono quindi diventati quindi una risposta globale per combattere la fame.

Ci sono rischi?

Sicuramente è stato chiesto un parere all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che abbiamo a Parma. Hanno detto che nelle dosi in cui gli insetti verranno aggiunti alle farine vanno bene. In particolare bisognava approfondire delle cose, come il punto di vista microbiologico e quello legato alle allergie Anche perché fa ingresso sul mercato un alimento di cui in una parte del mondo nessuno ha mai testato niente, quindi ci si è posti il problema sui rischi alimentari e sul fatto che diventassero un nuovo allergene.

E’ difficile approcciarsi al tema

Per noi non sono solo un tabù, perché per legge gli insetti li combattiamo in cucina. Io però sono sempre stata incuriosita da questi alimenti e durante Expo 2015 ho fatto un assaggio. Ci ho messo un’ora per mangiare una cavalletta perché è proprio l’impatto visivo terribile. Dobbiamo superare un tabù, ma è un aspetto che ci può aiutare in futuro.

Via libera a farina di grillo e larve, Monica Maj – AUDIO