Aspettanto San Valentino al Mercato Coperto, week-end di eventi con i fiori Made in Italy

Aspettanto San Valentino al Mercato Coperto di Campagna Amica, il week-end si preannuncia ricco di iniziative. Con San Valentino alle porte, ci sarà occasione per sostenere in modo concreto il made in Italy con l’omaggio del tradizionale bouquet dei fiori dell’Azienda Agricola “Ferrari Simonetta”, che coloreranno il Mercato Coperto.

Questo pomeriggio, venerdì 10 febbraio, a partire dalle 17 sarà presente l’Associazione “Le Mani delle Donne” con altre originali idee regalo per San Valentino grazie ai ricami a tema “Festa degli Innamorati”.

Non solo. L’Azienda Agricola “Gusto Puro” ha preparato per la sua clientela un omaggio assolutamente da scoprire per innamorarsi anche del gusto.

Nella mattinata di sabato 11 Paola Gamberoni dell’Azienda “Gusto Puro” realizzerà inoltre uno showcooking preparando una torta a base della sua famossissima zucca delica e farcendola con le sue confetture, sempre a tema San Valentino. Domenica 12 febbraio, infine, ritorneranno i laboratori per piccoli cuochi di Masterkids Italia e nel menù è previsto un dolce per la mamma.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Coldiretti Piacenza è aperto tutti i fine settimana in via Farnesiana,17 a Piacenza: il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14. Ampio parcheggio gratuito e riservato. Tutti i venerdì vengono proposti agri-pizza e fritto misto di pesce.

