“Sane Abitudini per Invecchiare Bene”, consigli pratici e cura spirituale nel libro di Sandro e Maurizio Di Massimo – AUDIO

Invecchiare in salute è un diritto fondamentale, ma anche un dovere verso sé stessi e gli altri. E’ un po’ questo il concetto alla base del volume “Sane Abitudini per Invecchiare Bene”, di Sandro e Maurizio Di Massimo edito da Macro Edizioni.

Si tratta di un vademecum per accompagnarci in un appassionante viaggio, ricco di nozioni, consigli e suggerimenti da mettere in pratica. Certo l’invecchiamento è un processo naturale inevitabile, ma prestando maggiore attenzione al benessere generale, è possibile rallentare il progressivo deterioramento dell’organismo.

Come? Senza addentrarci tra le pagine del libro, che merita di essere letto, qualche consiglio lo anticipa uno degli autori, Maurizio Di Massimo: “In generale le persone dovrebbero impegnarsi a essere molto più soddisfatti, molto più felice, manifestare la propria essenza. Oltre a questo, ci sono poi consigli più pratici, come mangiare meglio e mangiare meno. Anzi, la scienza ultimamente ha rivalutato l’abitudine a mangiare poco e a volte persino la bontà del digiuno. Fondamentale comunque resta la cura dello spirito e da questo punto di vista ci possono venire in aiuto le tradizioni orientali”.