Franzini dopo Sangiuliano – Piacenza 1-1: “Un punto che ci fa masticare amaro dopo una partita dominata” – AUDIO

Il tecnico del Piacenza Calcio in esclusiva ai microfoni di Radio Sound dopo il pareggio amaro sul campo del Sangiuliano City: “Non posso dire nulla ai miei ragazzi dal punto di vista dell’abnegazione e dell’impegno, ma in questo momento basta un episodio per cambiare le partite. Un pareggio che ci fa masticare amaro dopo una gara dominata. Anche in 10 non ho inserito un difensore, perché vedevo che l’inerzia della gara era dalla nostra parte. Il Lentigione da solo in vetta? Non mi stupisce affatto, è una società che sono anni che si piazza tra i primi tre”

La gara

