Volley – Gas Sales Piacenza: Cuneo superato, terzo posto al Memoriale Parenti

Gas Sales Piacenza chiude al terzo posto il 1° Memorial Andrea Parenti giocato a Modena. Nella finalina ha superato Cuneo per 3-0 (25-21, 25-19, 25-20) in poco più di un’ora di gioco al termine di una gara di fatto mai in discussione. Coach Boninfante ha dato spazio un po’ a tutti con Simon e Bergmann in campo solo nel primo set. Buona prova a muro dei biancorossi, Gutierrez in doppia cifra con 14 punti in tabellino.
I biancorossi sono ora attesi dall’allenamento congiunto di mercoledì a Prata di Pordenone, formazione di A2 e quindi nel prossimo week end saranno di scena a Jesi nella Jesi Volley Cup con Grottazzolina, Milano e Lube Civitanova. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza giocherà la semifinale sabato 11 ottobre alle 17.30 con Grottazzolina.
Gas Sales Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0
(25-22, 25-19, 25-20)
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro, Gutierrez 14, Comparoni 5, Bovolenta 9, Bergmann 4, Simon 3, Pace (L), Leon 2, Travica 1, Andringa 5, Seddik 8. Ne: Loreti (L). All. Boninfante.
MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Copelli 5, Baranowicz, Zaytsev 3, Codarin 2, Feral 6, Cattaneo 2, Cavaccini (L), Sala 6, Bonomi, Sedlacek 2, Stefanovic 6, Oberto. Ne: Giraudo, Colasanti (L). All. Battocchio.