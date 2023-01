Sanremo 2023: Favoriti, cantanti in gara, duetti e ospiti

Non c’è niente di meglio che annunciare l’arrivo del Festival di Sanremo 2023! La settimana è arrivata e la scena è pronta per ospitare una serie di grandi artisti, duetti speciali e alcuni compleanni da festeggiare. Ognuno deve prepararsi a prendere parte ad uno degli eventi più entusiasmanti dell’anno: il Festival di Sanremo. Per chi ha già vissuto quest’esperienza sa bene quanto siano coinvolgenti le canzoni in competizione ma anche come si creino connessioni tra i cantanti sul palco. Sarà quindi possibile assistere a momenti emozionanti attraverso musiche, note ed energia positiva diffuse dal pubblico presente nella sala dell’Ariston. Naturalmente non può mancare l’attesa finale per scoprire qual è stata la canzone più votata; sarà esaltante attendere insieme allora? Restate con noi per tutte le informazioni sugli ospiti invitati e sugli artisti candidati. Sanremo 2023 favoriti cantanti duetti ospiti

Sanremo 2023, una settimana al via tra favoriti, duetti e compleanni da festeggiare

Sanremo 2023

Musica, artisti, ospiti e curiosità. Tutto sul festival della canzone italiana.

Chi sono i favoriti?

Chi sono i favoriti per la settimana di Sanremo 2023? L’edizione della 73^ edizione del Festival della Canzone Italiana potrebbe essere una sorpresa per tutti. Ci sono grandi nomi tra cui scegliere e solo il tempo deciderà chi saranno i favoriti verso la vittoria finale. I più quotati al momento arrivano da artisti già consolidati: artisti con un passato in festival come Marco Mengoni, Modà, Giorgia, Articolo 31 ed Elodie, fino a artisti molto giovani come Ariete, Levante, Olly, Mr. Rain, Will, Sethu, Tananai. La varietà è notevole, si va dal pop al rap, passando anche per soul, rock e latin. Per ora, ognuno di questi artisti hanno dimostrato di sapersi adattare a qualunque tipo di generazione musicale e lotta per la vittoria finale. Sono loro i principali favoriti alla vigilia della settimana Sanremese.

Chi sono i cantanti del Festival di Sanremo 2023?

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”

I duetti di Sanremo 2023

2023 vedrà una settimana speciale all’Ariston. Dopo mesi di fughe e speculazioni, l’attesissima edizione del Festival di Sanremo ha finalmente un data ufficiale. Si terrà dal 7 all’11 febbraio e, come sempre, presenterà grandi esibizioni sul palco. Una delle più grandi novità della settimana saranno i duetti che gli artisti terranno con stelle di prima grandezza. Tra i favoriti ci sono certamente alcuni grandi nomi: Giorgia che canterà in coppia con Elisa, gli Articolo 31 e Fedez che canteranno insieme, Ultimo ed Eros Ramazzotti che porteranno sul palco un duetto spettacolare con un medley delle canzoni di Eros e poi Paola & Chiara con Merk & Kremont. Ci sono anche delle serenate in programma, i compleanni da festeggiare e molto altro ancora. Sanremo 2023 favoriti cantanti duetti ospiti.

Questi sono i duetti annunciati per la serata di giovedì 9 gennaio. C’è stato un forfait di Pero Pelù che avrebbe dovuto esibirsi con Gianluca Grignani che ha poi scelto Arisa.

Lazza con Emma e Laura Marzadori canterà “La fine” di Nesli

I Coma_cose con i Baustelle faranno una loro versione di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri

Tanani con Don Joe dei Club Dogo e Biagio Antonacci riprenderanno “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi

I Cugini di Campagna si esibiranno con Paolo Vallesi in una doppia cover: “La forza della vita” e “Anima mia”

Giorgia ed Elisa canteranno insieme due loro grandi successi, “Luce” e “Di sole e d’azzurro”

Gli Articolo 31 con Fedez saranno protagonisti di un medley

Olly con Lorella Cuccarini canterà “La notte vola”

Ultimo ed Eros Ramazzotti faranno un medley delle canzoni di Eros

Madame e Izi canteranno “Via del Campo” di Fabrizio De André

Shari con Salmo faranno un medley dei successi di Zucchero

Ariete dividerà il palco con Sangiovanni per cantare “Centro di gravità permanente” di Battiato

Colapesce Dimartino saranno interpreti di una cover di “Azzurro” (Adriano Celentano) con Carla Bruni

Anna Oxa & Iljard Shaba canteranno “Un’emozione da poco” della stessa Oxa

“American Woman” di Lenny Kravitz è la scelta di Elodie con Big Mama

gIANMARIA ha scelto una canzone degli Afterhours “Quello che non c’è” che canterà con Manuel Agnelli

LDA con Alex Britti canteranno “Oggi sono io”

Leo Gassmann sarà affiancato da Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo in un medley di Bennato

Gianluca Grignani canterà con Arisa “Destinazione Paradiso”

Colla Zio e Ditonellapiaga interpreteranno “Salirò” di Daniele Silvestri

Rosa Chemical & Rose Villain “America” di Gianna Nannini

Paola & Chiara con Merk & Kremont faranno un loro medley

Mr. Rain & Fasma hanno scelto “Qualcosa di grande” di Cesare Cremonini

“Vivere” di Vasco Rossi è la cover scelta da Levante e Renzo Rubino

Mara Sattei ha preferito “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino che interpreterà insieme a Noemi

Sethu & Bnkr44 canteranno “Charlie fa surf” dei Baustelle

Marco Mengoni e il Kingdom Choir faranno una versione da brividi di “Let it be”

Will & Michele Zarrillo canteranno “Cinque giorni” di Zarrillo

I Modà & Le Vibrazioni si esibiranno insieme con “Vieni da me” de Le Vibrazioni

Compleanni da festeggiare a Sanremo 2023

Sanremo 2023 promette di essere una settimana ricca di emozioni tra eventi speciali, favoriti, duetti e una lunga lista di compleanni da festeggiare! La città di Sanremo sarà animata da feste ed eventi per dare il benvenuto ai numerosi vip che arriveranno da tutto il paese per celebrare gli speciali giorni. La famosa piazza Colombo sarà la location perfetta dove trascorrere una memorabile serata con gli amici tra musica, ballo, buon cibo e divertimento. Con l’arrivo del primo weekend di settembre i festeggiamenti raggiungeranno il culmine con il compleanno del prescelto paparazzato del momento; sarà un momento di grande gioia e allegria per tutti! Le grandi esibizioni in programma durante le notti maggiormente frequentate risulteranno davvero di forte impatto. Sanremo 2023 favoriti cantanti duetti ospiti.

Gli ospiti della settimana

Gli ospiti della settimana saranno davvero straordinari, con alcuni dei più grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionale che a febbraio 2023 porteranno la loro arte. Tra i primi grandi nomi, ci sono gli idoli Mahmood e Blanco, che apriranno il Festival cantando “Brividi” che ha vinto l’edizione precedente. A seguire i Pooh che, insieme a Riccardo Fogli, nella prima serata omaggeranno il loro batterista Stefano D’Orazio scomparso nel 2020. Albano e Massimo Ranieri che si esibiranno nella seconda serata con il co-conduttore Gianni Morandi. I Black Eyed Peas, che faranno ballare il pubblico in teatro e quello da casa con i loro più grandi successi. La band ha stabilito record impressionanti vendendo 35 milioni di album e 120 milioni di singoli, si sono esibiti al Super Bowl e hanno vinto 6 Grammy Awards. I Måneskin che ormai ritornano come ospiti e probabilmente con Tom Morello nella stessa serata di Peppino Di Capri. Per concludere in bellezza, per la serata finale l’ospite d’eccezione sarà Gino Paoli. Insieme trasformeranno Sanremo 2023 in una vera e propria festa che nessuno vorrebbe perdere.