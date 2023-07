Fiera di Sant’Antonino, folla fin dalla prima mattina: tanti visitatori e commercianti soddisfatti – AUDIO, FOTO e VIDEO

Complice il bel tempo erano già numerose le persone che fin dalle prime ore della mattina hanno affollato la Fiera di Sant’Antonino. Un lungo serpentone di commercianti piacentini ma non solo.

Per quanto riguarda i visitatori, possiamo parlare di una divisione piuttosto netta tra due categorie: coloro che sulla Fiera ci vanno solo ed esclusivamente per tradizione (che poi, non si sa mai, magari un acquisto ci può anche scappare), e quelli che invece vanno appositamente per lo shopping. Perché si sa, sulla Fiera di Sant’Antonino il prodotto originale, innovativo, lo si trova tutti gli anni.

“Io vengo tutti gli anni, ormai è una tradizione, le bancarelle nemmeno le guardo più. Al massimo un po’ i prodotti per la casa, ma insomma…”, confessa in effetti una signora.

“Si spende un po’, ma c’è una sola volta all’anno. E devo dire che dopo aver fatto un primo giro ho visto cose davvero interessanti anche quest’anno”.

Insomma, se dovessimo tracciare un bilancio tra tradizione e shopping potremmo dire che siamo in perfetta parità, come se uno dei due aspetti trascinasse l’altro in modo inscindibile.

Tra i commercianti invece si respira tanta soddisfazione

“Siamo qui dalle 7 del mattino e le persone erano già tantissime, sta andando tutto molto bene e siamo molto soddisfatti”, spiegano dal banco di Ema Oultet, negozio di abbigliamento con sede a San Nicolò.

“Sta andando benissimo, un’edizione che ci porta alla tranquillità e alla normalità. Tantissima gente, tantissimo interesse da parte dei piacentini, Sant’Antonino è il top, non delude mai. Ottima anche l’organizzazione, quindi ringraziamo l’amministrazione”, commenta Gloriana Tironi, rappresentante dei Mercanti di Qualità e titolare di un meraviglioso e coloratissimo banco di fiori e piante.

La Fiera si snoda sul Pubblico Passeggio e nelle vie limitrofe e resterà aperta fino alle 24 con centinaia di bancarelle. Durante lo svolgimento della manifestazione sono previsti provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione stradale fino al 5 luglio. Le celebrazioni religiose si apriranno nell’omonima basilica alle ore 7 con la preghiera delle Lodi mattutine e la benedizione della “lavanda della solidarietà” che verrà distribuita, ad offerta, durante la giornata; il ricavato andrà alle opere di carità.

La messa con il Vescovo e la consegna dell’Antonino d’Oro

Alle ore 11 celebrazione eucaristica solenne con il vescovo mons. Adriano Cevolotto che, al termine, consegnerà il Premio Antonino d’Oro alla comunità delle monache Carmelitane del monastero di San Lazzaro. La congregazione è giunta a Piacenza 350 anni fa.

Festa del Patrono Sant’Antonino 2023

“Il conferimento del Premio – spiegava in un recente comunicato il parroco don Giuseppe Basini, presidente del Capitolo – vuole essere un segno di stima e di gratitudine nei confronti delle Carmelitane Scalze del Monastero di Piacenza che con passione, umiltà e discrezione, condividono e accompagnano il cammino della nostra Chiesa diocesana e della città di Piacenza”.