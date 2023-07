Cade in bicicletta e batte la testa, 61enne ferito a Podenzano

Cade mentre viaggia in bicicletta, ferito un uomo di 61 anni. I fatti sono accaduti a Podenzano. Il ciclista stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

Nell’impatto con l’asfalto l’uomo ha battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso di Piacenza: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.