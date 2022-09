Lista VITA, Sara Cunial a Piacenza: “Il sistema sta collassando, serve una politica nuova che metta l’essere umano al centro” – AUDIO

“Cambiare paradigma alla politica: questa politica, una politica basata sul conflitto, sulla morte e sulla paura”. Così Sara Cunial, referente nazionale del movimento VITA di cui è fondatrice. Cunial ha raggiunto oggi il Pubblico Passeggio per incontrare i militanti piacentini e i cittadini.

“Dobbiamo ribaltare questo concetto di politica per mettere al centro l’essere umano, inteso in tutti e tre i corpi: quello fisico, quello animistico e quello spirituale. L’essere umano che, come talento, deve essere messo al centro della comunità e a disposizione della stessa”.

Guerra, crisi energetica, siccità: cosa sta succedendo?

“Il sistema sta collassando. Un sistema che noi conosciamo bene, ovvero il neocolonialismo imperialista che sfrutta, estrae, depreda e schiavizza le popolazioni. Sta succedendo questo anche in Italia: forse non credevamo che lo avremmo vissuto sulla nostra pelle perché eravamo abituati a vedere queste situazioni in altri paesi, magari considerati più poveri. Ebbene, invece questo momento è arrivato anche in Italia, e ora è anche il momento che questo sistema venga completamente spento, per chiudere questo periodo storico e aprire un mondo nuovo”.