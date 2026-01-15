Tre settimane in Uganda con Africa Mission, riparte il progetto rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni

Tre settimane in Uganda per vivere la realtà dei villaggi e scoprire i progetti di cooperazione e accoglienza di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. È questo l’obiettivo di “Vieni, vedi… cambia”, il progetto che il Movimento promuove per il secondo anno a tutti i giovani di Piacenza dai 18 ai 30 anni, ma anche agli studenti e ai neolaureati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

DI COSA SI TRATTA?

Un’esperienza di cooperazione e solidarietà internazionale della durata di tre settimane nel periodo estivo (indicativamente luglio/agosto 2026 da definire con i partecipanti) per vedere da vicino i diversi progetti avviati da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo in Uganda in 53 anni di attività. I partecipanti avranno la possibilità di visitare e soggiornare nelle sedi del Movimento (Kampala, Moroto e Alito) e conoscere le attività realizzate: dai corsi professionali proposti ai giovani all’accoglienza dei rifugiati, dalla perforazione dei pozzi al sostegno di ragazzi e studenti nella scuola e con le iniziative proposte al Centro Giovani, fino all’impegno per le donne e i bambini di strada.

COME PARTECIPARE?

Per iscriversi occorre inviare all’indirizzo betta.areauganda@coopsviluppo.org una mail allegando una lettera di motivazione e indicando i dati anagrafici. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2026.

Grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, i partecipanti al progetto potranno aderire con una limitazione delle spese.

PREPARATI A PARTIRE

Prima del viaggio, Africa Mission Cooperazione e Sviluppo organizzerà alcuni incontri preparatori nella sede di via Martelli 6 per informare i partecipanti sui contesti che si visiteranno e su alcune note pratiche di viaggio: il primo è in programma lunedì 2 febbraio alle 17 (per aderire: betta.areauganda@coopsviluppo.org). Al rientro, verranno organizzati in autunno alcuni incontri di “restituzione” in università, scuole, parrocchie per raccontare quanto visto e imparato e condividere l’esperienza.

PER INFORMARSI

Per avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.africamission.org oppure inviare un whatsapp al numero 3206711188.

