Scherma – Andrea Bossalini e Valentino Monaco (Pettorelli) ai Mondiali Cadetti in Brasile

Una ciliegina sulla torta che arriva proprio alla vigilia della quattro giorni tricolore a Piacenza, impreziosendo ulteriormente il 2026 in pedana della società. Il Circolo “Pettorelli” accoglie con grande soddisfazione la convocazione di Andrea Bossalini e Valentino Monaco (classe 2009) ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Rio de Janeiro, dal primo al 9 aprile con la kermesse iridata dedicata alle categorie Under 17 e Under 20.

Nello specifico, i due atleti piacentini sono stati scelti nella selezione azzurra Cadetti di spada, con il terzetto completato da Pietro De Gaetano (Roma Fencing), mentre la riserva in patria è Lorenzo Ippoliti (Club Scherma Roma). Per la categoria, il Mondiale prevede solo gare individuali e i due azzurrini del Pettorelli saranno in gara nella giornata di mercoledì 8 aprile.

Per Andrea e Valentino, si tratta di un’altra grande avventura internazionale dopo aver brillato agli Europei in Georgia, dove insieme hanno festeggiato la medaglia di bronzo a squadre Cadetti.

Alessandro Bossalini, presidente del “Pettorelli”

“La convocazione era nell’aria, con Andrea che era secondo nel ranking nazionale di categoria con i primi due di diritto nella rosa. La bellissima notizia è la chiamata anche di Valentino, scelto come terzo rappresentante azzurro. Un bis che premia il lavoro dello staff del Pettorelli e la crescita di ragazzi. Per noi avere due chiamate nella massima rassegna internazionale Under 17 è qualcosa di storico e alimenta il momento d’oro. L’ultimo partecipante del Pettorelli a un Mondiale di categoria ero stato io nel 1991 a Foggia dove ero arrivato ottavo.

E’ bello vedere questi due ragazzi cresciuti insieme fin da piccoli e arrivati a questi traguardi. Com’è un Mondiale Cadetti? Una gara molto difficile da interpretare alla luce della poca esperienza internazionale di questi ragazzi. Il livello è molto alto, ci sono nazioni che portano alcuni atleti già in Coppa del Mondo. I nostri vengono da un’annata schermistica di fiducia e di crescita. Un consiglio? Non si devono porre obiettivi particolari, ma vivere la giornata nel modo più spensierato possibile”.

Tutti pronto per i tricolori a Piacenza

Domani mattina (venerdì) alle 9 a Piacenza Expo scatta la kermesse tricolore, con tre armi e quattro giorni di gara. Partono, infatti, i Campionati italiani a squadre dall’A2 alla C, con Gran Premio di scherma integrata e la prova paralimpica di categoria C, manifestazione per il quinto anno ospitata dalla nostra città (city partner della Federscherma) con la fiducia organizzativa rinnovata al Circolo Pettorelli. Oltre 1400 atleti (contando anche gli schermidori paralimpici in gara nel week end) faranno capolino nel quartiere fieristico con la nostra città che alimenta una tradizione impreziosita recentemente dagli Assoluti italiani dello scorso giugno.

“E’ una gara – le parole del presidente Alessandro Bossalini – unica in tutto il panorama nazionale. La scherma integrata è anche un’espressione di grande inclusione; inoltre, per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di conoscere e degustare i prodotti d’eccellenza del nostro territorio, anche quest’anno presenti”.

La prima delle quattro giornate di gara sarà dedicata interamente al fioretto. Alle 9 inizieranno i tornei di A2 maschile e femminile, mentre un’ora più tardi inizieranno la B1 femminile e la B2 maschile. Infine, alle 11 il via alla B2 femminile.

Da sabatoi a lunedì inoltre il “Pettorelli” sarà in gara con tre formazioni: sabato tocca alle spadiste di B1, domenica agli spadisti in A2 e lunedì agli sciabolatori in B1. “Siamo arrivati -conclude Bossalini – a livelli alti dopo i brillanti risultati dell’anno scorso. Per tutti l’obiettivo sarà mantenere queste categorie prestigiose”.

