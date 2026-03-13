Arti marziali – Bis di medaglie per Lorenzo Giorgiutti (Yama Arashi) nel Brazilian Jiu Jitsu

Bis di medaglie per la Yama Arashi a Sarnico nel Bergamo Bjj Challenge, torneo di brazilian jiu jitsu con le specialità gi (con Judogi) e no gi (senza Judogi) e con la partecipazione di 640 atleti. La palestra piacentina (che da anni ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del maestro Robin Gracie, figlio del fondatore dell’arte marziale, il leggendario Helio) ha partecipato con due atleti in gara in entrambe le specialità: Lorenzo Lombardo e Lorenzo Giorgiutti, rispettivamente nelle categorie -82 e -88 chilogrammi.

Giorgiutti ha aperto il 2026 personale da dove aveva concluso l’anno scorso, ossia con due medaglie: oro nella categoria “no gi” e argento nella “gi”, dimostrando ancora una volta la costante crescita agonistica. Alcuni buoni spunti, invece, non sono bastati a Lorenzo Lombardo per arrivare sul podio. Per entrambi gli atleti, trasferta positiva che ha permesso di iniziare a raccogliere i frutti dell’impegno quotidiano.

“Lombardo e Giorgiutti – spiega la cintura nera Emanuele Baldanti, insegnante di Bjj della Yama Arashi – si allenano con costanza e dedizione e sono felice siano riusciti a esprimere un alto livello tecnico-agonistico nei loro combattimenti. Per Giorgiutti sono arrivate anche due belle medaglie che saranno di stimolo negli allenamenti (che si svolgono al dojo Yama Arashi nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì) e per le future competizioni”.

