Scherma – Buona prestazione degli atleti del Pettorelli al Trofeo di Carnago (VA)

Buona prestazione degli atleti del Pettorelli al 7° trofeo Comune di Carnago (Varese). Nella gara open, che ha visto in pedana 92 spadisti, Francesco Curatolo si è piazzato ottavo e Andrea Polidoro decimo. Nell’under 14, invece, è emerso Alexis Trivini che ha agguanta la finale concludendo in ottava posizione. Il Trofeo ha visto anche l’esordio in gara per i giovanissimi Gabriele Beveroni e Gabriele Mega. Gli atleti biancorossi sono stati seguiti a bordo pedana da Milly Polidoro e Albert Tena.

Alessandro Bossalini, presidente del Circolo di scherma Pettorelli