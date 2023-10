Pattinaggio – In Municipio i campioni internazionali Alessandro Bozzini e Alice Piazzi

L’assessore allo Sport Mario Dadati ha ricevuto i campioni europei di pattinaggio artistico a rotelle Alessandro Bozzini e Alice Piazzi. Per celebrarne non solo il titolo continentale vinto agli inizi di settembre, ma anche la medaglia di bronzo conquistata poco più di due settimane fa dalla coppia, alla prima partecipazione nella categoria Senior ai Mondiali svoltisi in Colombia.

Affiancati dai familiari, cui hanno rivolto sentite parole di ringraziamento per il costante sostegno ricevuto nel corso degli anni, nonché dall’allenatrice Stella Giarola – che li segue insieme a Maria Rita Zenobi – i due giovani atleti sono stati accompagnati nell’occasione anche dai rappresentanti delle rispettive società. Il dirigente Villiam Martini per Pattinaggio Artistico Piacenza in cui milita il piacentino Alessandro, unitamente a Michele Piazzi per la Polisportiva Pontevecchio di cui è portacolori la bolognese Alice.

Nel raccontare l’emozione per i prestigiosi risultati internazionali ottenuti, entrambi hanno sottolineato il valore della condivisione nell’impegno agonistico, sia come coppia artistica che esprimendo il ringraziamento allo staff tecnico e sportivo che li supporta, dalle squadre di appartenenza alle allenatrici, ai coreografi.

Elogiandone non solo il talento ma anche il positivo esempio di abnegazione e fatica per tanti loro coetanei, l’assessore Dadati ha consegnato a entrambi il simbolico riconoscimento di una pergamena a nome dell’Amministrazione e della comunità piacentina.