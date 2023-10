Tagli boschivi non autorizzati sul Monte Moria interviene l’Associazione ecologista GrlG con due istanze

Tagli boschivi non autorizzati sul Monte Moria Interviene l’Associazione ecologista GrlG che ha presentato il 4 e 15 settembre due istanze di accesso civico, si tratta di informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione ad alcuni tagli boschivi fatti all’interno del Parco Provinciale.

Tagli boschivi non autorizzati, i fatti

I fatti sono avvenuti nelle località Bosco delle Fate, Chiesa e Poggiata, nel territorio comunale di Morfasso. A tal proposito la Regione Emilia – Romagna ha comunicato con una nota protocollata con il numero 022900 del 10 ottobre 2023, che i tagli boschivi, da dichiarazioni di taglio esaminate, risultano effettuati in aree contigue a boschi tutelati con vincolo paesaggistico anche ai sensi di specifici provvedimenti di individuazione, mentre il Comune di Morfasso ha confermato con una nota protocollata al numero 1014515 del 6 ottobre 2023 di non aver ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione paesaggistica. Va sottolineato che la Regione Emilia – Romagna, “sentiti informalmente i tecnici dell’Unione Alta Val Nure, competenti per materia”, riporta che “sembra che per i tagli i Carabinieri forestali hanno trovato alcune irregolarità e sono sospesi i lavori”.

La risposta dell’Unione Montana Alta Val Nure

L’Unione Montana Alta Val Nure, competente in materia boschiva e di tutela idrogeologica, non ha ancora risposto alle istanze ecologiste, tuttavia sarebbe a conoscenza dell’intervento dei Carabinieri Forestale di sospensione dei cantieri di taglio in quanto irregolari. Il Parco provinciale del Monte Moria, consorzio misto pubblico-privato, dovrebbe consentire la tutela ambientale dell’importante zona dell’Appennino emiliano.

Tagli boschivi non autorizzati area vincolata

L’area è tutelata gran parte del Bosco delle Fate è sotto tutela con un vincolo paesaggistico frutto di uno specifico provvedimento di individuazione (D.M. 9 ottobre 1941), mentre è presente in zona anche il vincolo idrogeologico. Il GrIG auspica definitivi accertamenti e i conseguenti provvedimenti di legge qualora sianno confermati tagli boschivi non regolari.

Il comunicato