Scherma – Pass tricolori per Vera Perini e Tommaso Bonelli (Pettorelli)

Doppio pass tricolore per il Circolo della scherma “Pettorelli”, che ottiene due qualificazioni ai Campionati italiani Assoluti di spada in programma a giugno. A essere già certi della partecipazione alla rassegna tricolore sono Vera Perini e Tommaso Bonelli, che saranno dunque in gara rispettivamente nella gara femminile e maschile che assegnerà il titolo italiano. Per gli altri atleti del circolo piacentino, le residue chance passeranno dai Campionati italiani Gold a Riccione (dal 16 al 18 maggio), preceduti dall’analoga qualificazione regionale.

La Perini è scesa in pedana sabato scorso a Carrara nella seconda prova nazionale Assoluti, dove – partita come testa di serie numero 12 del torneo – è uscita nei sessantaquattresimi difinale per mano di Sica (15-14).

All’indomani, all’ombra delle Alpi Apuane ha gareggiato anche Bonelli nel torneo maschile, cogliendo il quarantesimo posto cedendo alla priorità al torinese Paganelli per una sola stoccata e chiudendo un cammino iniziato con l’en plein nei gironi. In gara anche altri quattro alfieri del “Pettorelli”: Matteo Curatolo si è fermato al turno precedente dopo aver chiuso – al pari di Bonelli – imbattuto nei gironi. Raggruppamenti superati con 4 vittorie e 2 sconfitte per Andrea Bossalini e Josè Manuel Vilanova prima di uscire di scena, mentre Valentino Monaco si è fermato nei gironi.