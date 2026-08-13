Scherma – Tutto pronto per il Pettorelli Fencing Camp a Ferriere: dal 17 al 22 settimana internazionale con tanti nomi di grido

Sta per scadere il conto alla rovescia per il “Pettorelli Fencing Camp”, tradizionale appuntamento estivo organizzato dal Circolo della scherma “Pettorelli” di Piacenza. Da lunedì 17 a sabato 22 agosto andrà in scena l’evento ospitato anche quest’anno dalla località montana valnurese di Ferriere, con una settimana di allenamenti ad alta intensità e qualità.

Molto più di un semplice ritiro, come spiega il presidente biancorosso Alessandro Bossalini

“Innanzitutto avremo un grande staff tecnico: saranno con noi Alfredo Rota, tecnico nazionale della spada maschile Assoluti reduce dai Mondiali a Hong Kong, e Giacomo Falcini, tecnico azzurro della spada femminile Under 23. I partecipanti avranno anche la fortuna di lavorare con Dario Remondini (Fiamme Azzurre), reduce dalla finale a otto agli Italiani Assoluti, e con Eleonora De Marchi (Fiamme Oro), spadista dal passato prestigioso in Under 20. Per due giorni, inoltre, sarà a Ferriere anche Roberta Marzani (Centro Sportivo Esercito), spadista in preparazione ai Giochi del Mediterraneo. Anche quest’anno, avremo presente Marco Giangiuliani, preparatore atletico della nazionale azzurra assoluta di spada”.

Quindi aggiunge

“A livello di presenze, anche questa edizione ci vedrà al completo con 75 atleti e una quindicina di membri dello staff tra i vari ruoli. Avremo ospiti le società di Chiavari e Faenza e non mancheranno come da tradizione gli stranieri: nove dalla società valenciana guidata dai maestri e fratelli Safont più altri due spagnoli, oltre a quattro schermidori provenienti dalla Germania, due dall’Inghilterra e uno dalla svizzera. Ovviamente, sarà presente tutto il nostro settore giovanile guidato dai nostri due “gioielli” Valentino Monaco e Andrea Bossalini. Per il settimo anno saremo ospiti del Ferriere Camp, struttura collaudatissima.

I partecipanti avranno modo di curare in dettaglio la parte tecnica e quella atletica, oltre ad avere la possibilità di effettuare tanti approfondimenti vista l’elevata qualità dello staff tecnico. Sarà una settimana che non segnerà solo la ripresa degli allenamenti, ma sarà anche un’occasione di confronto tra diverse concezioni di scherma, contando le presenze provenienti da varie scuole europee. Per noi Ferriere è un momento molto importante per iniziare al meglio la nostra stagione sulle nostre montagne”.

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