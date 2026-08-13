Rugby – Daniele Coluzzi e Angelo Basso chiudono il mercato dei Lyons

Sitav Rugby Lyons chiude il mercato con l’ingaggio del giovane seconda linea Angelo Basso, proveniente dalla Benetton Treviso.

Classe 2008 di Castelfranco Veneto, Basso ha completato la sua crescita nel vivaio biancoverde conquistando anche uno scudetto Under 18 nel 2024. Nonostante la giovane età dispone già di ottime doti fisiche, dall’alto dei suoi 195cm, che possono tornare utili alla causa già nell’immediato. “Mi aspetto un anno di grande crescita per la mia carriera, con tanto lavoro da svolgere in un ambiente nuovo e competitivo: non vedo davvero l’ora di esordire in un match professionistico con la maglia dei Lyons. Penso che questa squadrà sia la migliore per crescere come rugbista dentro e fuori dal campo, e qui voglio esprimere al meglio le mie possibilità integrandomi con una realtà di alto livello e accomulando quanta più esperienza possibile”.

Basso andrà a completare il reparto di seconda linea, potendo crescere alle spalle dei veterani bianconeri Bottacci, Cisse e Moretto, oltre all’altro nuovo acquisto Antonio Broccio.

C’è anche il giovane talento Daniele Coluzzi

Un altro giovane innesto per la linea dei trequarti di Sitav Rugby Lyons: sbarca a Piacenza il giovane talento azzurro Daniele Coluzzi

Coluzzi è un trequarti centro di assoluto valore, protagonista nell’ultima annata con l’Accademia nazionale “Ivan Francescato” e con la Nazionale Under 20. Cresciuto nel Colleferro, si è fatto notare fin da giovane entrando nel Centro di Formazione di Roma e vestendo la maglia azzurra in Nazionale Under 18 e Under 19, prima del grande salto della passata stagione a Parma con l’Accademia Nazionale. Le sue prestazioni gli sono valse la convocazione al Sei Nazioni U20, dove è sceso in campo da titolare contro Scozia e Irlanda. Ora per lui la prima stagione in Serie A Elite, dopo aver incrociato già i Lyons in Coppa italia nella passata stagione, in un reparto dei centri da ricostruire dopo il ritiro di Marco Conti, la partenza di Nalaga e il grave infortunio patito da Rodina con la Nazionale Seven.

“Sono davvero entusiasta di questa nuova esperienza – ha commentato Coluzzi nel giorno della sua presentazione – potermi misurare con il massimo livello è per me un grande motivo di stimolo. Tengo molto a contribuire al meglio nel percorso squadra e gli obiettivi proposti da tutto lo staff. Voglio portare in campo tutta la mia determinazione e costanza per ottenere il massimo dalla mia stagione e da quella della squadra. Qui a Piacenza ho trovato un gruppo molto unito, fin da subito ho ricevuto una piacevolissima accoglienza e tra compagni di squadra e staff sono tutti molto premurosi nei confronti miei e di chi è arrivato. Inoltre sono contento di aver ritrovato alcuni volti incontrati nel mio cammino come Sebastiano Bolzoni, che ho avuto come compagno di squadra in nazionale U18.

Fuori dal campo amo molto la natura e la pesca, sono un grande appassionato di motori e il mio cantante preferito è Vasco Rossi, di cui ho assistito a tantissimi concerti dal vivo, la mia canzone preferita è ‘Vivere’.”

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