Schianto all’alba lungo l’A21 a Castel San Giovanni, tre auto coinvolte e un ferito – FOTO

Poteva avere conseguenze ben peggiori lo schianto avvenuto questa mattina in autostrada A21. Erano circa le 6 quando tre vetture, all’altezza del casello di Castel San Giovanni, si sono scontrate. Uno scontro molto violento che ha apportato danni molto pesanti alle auto coinvolte.

Eppure, per fortuna, si conta un solo ferito e per giunta non grave. Il bollettino migliore possibile considerata la dinamica. Quanto accaduto è ora al vaglio della polizia stradale.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e la sede stradale.