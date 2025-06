Schianto tra un’auto e una moto a Caorso, non ce l’ha fatta il centauro di 53 anni

Si era scontrato con un’auto mentre viaggiava in sella alla sua moto, non ce l’ha fatta purtroppo Fabrizio Pogliacomi, 53 anni. I fatti erano accaduti la mattina del 7 giugno a Caorso. Il motociclista, un uomo di 53 anni, stava viaggiando lungo la Strada Statale 10 quando, per motivi da chiarire, si è scontrato con una vettura che procedeva in direzione opposta.

I sanitari del 118, considerate le lesioni riportate, avevano richiesto l’intervento dell’eliambulanza che aveva condotto il 53enne all’Ospedale Maggiore di Parma. Proprio all’interno del nosocomio parmense il cuore dell’uomo ha smesso di battere.