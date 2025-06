Castelmarket, il 14 e 15 giugno al Castello di Rivalta il mondo dell’alto artigianato.

Non lontano da Piacenza, il piccolo Borgo di Rivalta conserva l’architettura originale di abitazioni private, taverne, ristoranti, negozi e strutture religiose medievali, un fascino senza tempo che per la prima volta apre i suoi cancelli ad un mercato di eccellenze.

Dagli organizzatori di Creare , evento che ha riscontrato successo nelle edizione proposte negli ultimi anni tra diverse provincie lombarde ed emiliane e con la preziosa collaborazione della famiglia Zanardi Landi , nasce Castelmarket .

Due date da segnare in rosso sul calendario per non perdere le tantissime produzioni proposte dai nostri artigiani provenienti da tutta Italia ; potrete osservare oggetti pensati per la casa, in ceramica, legno , porcellana , stoffa , articoli per la persona ,si spazierà dalla sartoria in tessuti ricercati come seta e lino , per poi passare agli immancabili accessori che impreziosiranno l’outfit , come borse in tessuto , gioielli e monili in materiali preziosi.

Ci saranno anche proposte per il benessere del corpo come creme a base di fiori e di piante officinali ma abbiamo pensato anche di allietare il palato con proposte provenienti dalla lavorazione della frutta e della verdura di stagione , e tanto altro tutto rigorosamente all’insegna dell’artigianalità e del handmade.

Castelmarket al Castello di Rivalta

Castelmarket non è solo un mercato di produzioni artigianali di eccellenza , ma è anche un occasione di immergersi in un atmosfera affascinante e ricca di storia , e nella natura bellissima del parco del castello.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile prenotare le visite guidate al castello e verranno proposti laboratori per bambini e workshop per adulti curati dell’associazione piacentina QUI ARTE

Non mancheranno , in diverse zone del borgo , proposte enogastronomiche locali e non per allietare i palati , momenti di puro relax accompagnati da musica dal vivo e dj set.